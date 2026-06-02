به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در همایش بعث امت ویژه هیئت‌های مذهبی شهر و روستا ضمن قدردانی از تلاش‌های شورای هیئات مذهبی و خادمان اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: هیئات مذهبی در جریان حوادث و رویدادهای اخیر کشور حضوری مؤثر و جریان‌ساز داشتند و توانستند نقش مهمی در ایجاد همبستگی اجتماعی و تبیین ارزش‌های دینی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به برگزاری مراسم چهلم شهدای اخیر و حضور پررنگ هیئات در این برنامه‌ها، افزود: هیئات مذهبی از نخستین روزها با حضور در میدان، برگزاری تجمعات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، نقش‌آفرینی کردند و این اقدامات با استقبال گسترده مردم همراه بود.

وی با بیان اینکه نقش آفرینی هیئات مذهبی در عرصه های تبیینی و اجتماعی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در حوزه محتوا و برنامه‌ریزی داشته است، گفت: امروز هیئت صرفاً محل برگزاری مراسم عزاداری نیستند، بلکه به کانون‌های فرهنگی و تربیتی تبدیل شده‌اند و فعالیت‌های متنوعی در حوزه‌های قرآنی، جهادی و فرهنگی انجام می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت دهه ولایت و امامت، بیان کرد: همه مسئولان هیئت باید توجه ویژه‌ای به عید غدیر، شب و روز این عید بزرگ و همچنین عید مباهله داشته باشند و برای ترویج معارف ولایت برنامه‌ریزی کنند.

حجت‌الاسلام سالاری اظهار کرد: اگر مسئولی در هیئت مذهبی تمام دغدغه خود را متوجه برنامه‌های محرم کند اما برای غدیر برنامه‌ای نداشته باشد، در حق فرهنگ غدیر و امیرالمؤمنین(ع) کوتاهی کرده است.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: هیئات مذهبی باید در کنار برگزاری مراسم عزاداری، به انتقال مفاهیم حماسی، انقلابی و تمدنی نهضت عاشورا نیز توجه کنند و از ظرفیت روحانیون و مداحان برای تولید و ارائه محتوای متناسب با شرایط روز بهره بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هیئت‌های مذهبی بهترین بستر برای تربیت نسل نوجوان و جوان هستند و باید از این فرصت برای تبیین پیام ولایت، معارف اهل‌بیت(ع) و آرمان‌های انقلاب اسلامی استفاده شود.

حجت‌الاسلام سالاری، با دعوت از هیئات برای مشارکت فعال در برنامه‌های پیش‌رو، بر ضرورت انسجام، برنامه‌ریزی محتوایی و حضور مؤثر هیئات در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.