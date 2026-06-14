واگذاری ۱۰۲ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب، با اعلام خبر واگذاری اراضی مذکور، اظهار داشت: از مجموع ۱۰۲ هکتار اراضی واگذار شده، در حال حاضر ۵۲ هکتار در قالب دو نیروگاه خورشیدی در مراحل ساخت و احداث قرار دارد.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها در مجموع پتانسیل تولید ۳۵ مگاوات برق را خواهند داشت.

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بهرامی با ارائه جزئیات بیشتر از پروژه‌های در جریان، افزود: یکی از این نیروگاه‌ها در منطقه بندزرک میناب به مساحت ۲۲.۵ هکتار قرار دارد که اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود این نیروگاه تا پایان ماه جاری (خردادماه) وارد مدار شده و با تولید ۱۵ مگاوات برق، علاوه بر تأمین انرژی، ۱۵ فرصت شغلی پایدار نیز برای ساکنان منطقه ایجاد کند.

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در همین راستا، عقیل خبر، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان میناب، با هدف راهنمایی سرمایه‌گذاران و متقاضیان، اعلام کرد: «کلیه افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی زمین جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند، ابتدا باید مجوزهای لازم را از وزارت نیرو دریافت نمایند.

وی افزود: پس از اخذ این مجوزها، متقاضیان می‌توانند برای درخواست زمین به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و یا از طریق سامانه مدیریت جامع زمین نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

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خبر عنوان کرد: این اقدامات در قالب سیاست‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی و گذار از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و دوست‌دار محیط زیست در استان هرمزگان صورت می‌گیرد.