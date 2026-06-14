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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

واگذاری ۱۰۲ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در میناب

واگذاری ۱۰۲ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در میناب

میناب- مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، ۱۰۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی میناب برای ساخت نیروگاه خورشیدی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب، با اعلام خبر واگذاری اراضی مذکور، اظهار داشت: از مجموع ۱۰۲ هکتار اراضی واگذار شده، در حال حاضر ۵۲ هکتار در قالب دو نیروگاه خورشیدی در مراحل ساخت و احداث قرار دارد.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها در مجموع پتانسیل تولید ۳۵ مگاوات برق را خواهند داشت.

بهرامی با ارائه جزئیات بیشتر از پروژه‌های در جریان، افزود: یکی از این نیروگاه‌ها در منطقه بندزرک میناب به مساحت ۲۲.۵ هکتار قرار دارد که اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود این نیروگاه تا پایان ماه جاری (خردادماه) وارد مدار شده و با تولید ۱۵ مگاوات برق، علاوه بر تأمین انرژی، ۱۵ فرصت شغلی پایدار نیز برای ساکنان منطقه ایجاد کند.

در همین راستا، عقیل خبر، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان میناب، با هدف راهنمایی سرمایه‌گذاران و متقاضیان، اعلام کرد: «کلیه افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی زمین جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند، ابتدا باید مجوزهای لازم را از وزارت نیرو دریافت نمایند.

وی افزود: پس از اخذ این مجوزها، متقاضیان می‌توانند برای درخواست زمین به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و یا از طریق سامانه مدیریت جامع زمین نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

خبر عنوان کرد: این اقدامات در قالب سیاست‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی و گذار از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و دوست‌دار محیط زیست در استان هرمزگان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6859619

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