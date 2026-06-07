به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز یکشنبه به مناسبت هفته جهانی محیط زیست اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم ایجاد توازن میان فعالیت‌های تولیدی، صیانت از محیط زیست و تضمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی است و این مهم باید به عنوان یک اصل در برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش استانداردهای زیست‌محیطی در ارتقای کیفیت تولید افزود: رعایت الزامات زیست‌محیطی در کنار فراهم‌سازی محیط‌های کاری سالم، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش آسیب‌های شغلی و پایداری تولید خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: این اداره‌کل با همکاری کارفرمایان، کارگران، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعاونگران، در مسیر ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت محیط‌های کار گام برمی‌دارد.

غفاری در پایان با گرامیداشت هفته جهانی محیط زیست، از فعالان عرصه کار و تولید خواست با تقویت حس مسئولیت‌پذیری نسبت به طبیعت و محیط‌های کاری، در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه کار و تولید تلاش کنند.