به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال استان با اشاره به برنامه‌های سال آینده افزود: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد ۱۹ هزار و ۵۵۱ فرصت شغلی در قالب طرح‌های جدید پیش‌بینی شده است. وی تأکید کرد: اطلس اشتغال استان با هدف شناسایی ظرفیت‌ها در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت در حال تدوین است تا سیاست‌گذاری‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر انجام شود.

غفاری همچنین از پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع اجزای ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را گامی مؤثر در تقویت کسب‌وکارهای خرد دانست. وی اجرای طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» و پیش‌بینی ۴۰ میدان عرضه مستقیم در استان را فرصتی برای حذف واسطه‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان عنوان کرد.

در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز بر ضرورت حفظ اشتغال موجود، رفع کمبود مواد اولیه و نقدینگی و نقش فعال فرمانداران در مدیریت بازار کار شهرستان‌ها تأکید کرد.