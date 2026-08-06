به گزارش خبرنگار مهر، کمال رضوی، مشاور وزیر و رئیس حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنجشنبه در نشست با بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این اداره‌کل، پیگیری مطالبات مردم را یکی از اولویت‌های اساسی مجموعه وزارت تعاون عنوان کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: در چنین شرایطی، همدلی، همکاری همه‌جانبه و تقویت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید رسیدگی به درخواست‌های مردم با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال شود.

رضوی با تأکید بر نقش مؤثر مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از جامعه هدف افزود: ایفای مسئولیت اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به مردم، رسالتی مهم است که تحقق آن نیازمند هماهنگی، تعامل و پیگیری مستمر در تمامی سطوح مدیریتی است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به کارنامه این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: تداوم مسیر پرافتخار گذشته و عبور موفق از شرایط موجود، در گرو اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی و تحقق اهداف تعیین‌شده در بخش‌های مختلف است.

کاهش نرخ بیکاری و توسعه تعاونی‌های فناور در آذربایجان شرقی

در ادامه این نشست، بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره‌کل ارائه کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه اشتغال استان گفت: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ به ۶.۹ درصد کاهش یافته که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه‌های اجرایی، همکاری شرکای اجتماعی و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال است.

غفاری همچنین از تشکیل ۴۳ تعاونی فناور و نوآور در استان خبر داد و افزود: فعالیت این تعاونی‌ها زمینه اشتغال یک‌هزار و ۸۴۴ نفر را فراهم کرده است.

وی احیای تعاونی‌های غیرفعال، رفع مشکلات تعاونی‌ها و رشد صادرات بخش تعاون را از دیگر اقدامات مهم این اداره‌کل برشمرد و اظهار کرد: این دستاوردها نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌های تخصصی، همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه کارگری و بیکاران استان، گفت: فرآیند بررسی، برقراری و پرداخت بیمه بیکاری با تعامل نزدیک میان مدیران شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی با جدیت دنبال شده است.

وی ادامه داد: همکاری سازنده دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی، به‌ویژه در حوزه بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان‌آور، در کنار همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی و حل مسائل جامعه هدف داشته است.