برگزاری تجمع بزرگ عزاداران حسینی همزمان با سراسر کشور در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر آئینی پیش از ظهر یکشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت که در مسجد موسی بن جعفر (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری مراسم‌های شاخص ماه محرم در سطح استان انجام شده و هیئات مذهبی با تمام توان برای اجرای هرچه باشکوه‌تر این مراسم‌ها آماده هستند.

وی افزود: تجمع بزرگ عزاداران حسینی همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم برگزار خواهد شد و این برنامه با محوریت ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه همبستگی میان هیئات مذهبی اجرا می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان بیان کرد: همچنین مراسم تجمع عزاداران حسینی در روز تاسوعا نیز در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد که زمان اجرای آن متناسب با شرایط هر شهرستان، در ساعات صبح یا ظهر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: هیئات مذهبی نقش مهمی در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و انتقال پیام عاشورا به نسل جوان دارند و لازم است از همه ظرفیت‌های موجود برای برگزاری باشکوه برنامه‌های محرم استفاده شود.

آئینی با اشاره به ضرورت ساماندهی اطلاعات هیئات مذهبی تصریح کرد: هنوز بخشی از هیئات مذهبی استان در سامانه «طوبا» ثبت نشده‌اند و انتظار می‌رود مسئولان هیئات هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مراجع ذی‌ربط، هرگونه حمایت، خدمات و تسهیلات احتمالی که از سوی دستگاه‌های مرتبط در اختیار هیئات مذهبی قرار گیرد، صرفاً شامل هیئاتی خواهد شد که اطلاعات خود را در سامانه طوبا ثبت و تکمیل کرده باشند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان افزود: در حال حاضر بخش عمده هیئات مذهبی استان در این سامانه ثبت شده‌اند اما همچنان تعدادی از هیئات باقی مانده‌اند که لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند تا در ادامه با مشکلی مواجه نشوند.

وی با اشاره به شعار محوری هیئات مذهبی کشور در ماه محرم امسال گفت: شعار «ایرانِ حسین(ع) تا ابد پیروز است» به عنوان شعار محوری مراسم‌های محرم در سراسر کشور انتخاب شده و هیئات مذهبی نیز برنامه‌های خود را با این رویکرد برگزار خواهند کرد.

آئینی در پایان از تلاش مداحان، خادمان هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همدلی و مشارکت همه دلسوزان، مراسم‌های ماه محرم امسال با شکوهی بیشتر از سال‌های گذشته برگزار شود و زمینه تعمیق فرهنگ عاشورا در جامعه فراهم آید.