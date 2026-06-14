استاندار کرمانشاه: محرم فرصتی برای تقویت وحدت و امید در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ماه محرم که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانداران، ائمه جمعه، مسئولان فرهنگی و جمعی از مدیران برگزار شد، بر اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه ماه محرم و صفر در ترویج فرهنگ دینی اظهار کرد: این ایام به‌ویژه دهه نخست محرم، ظرفیت ارزشمندی برای جهاد تبیین، گسترش معارف اسلامی و تقویت روحیه امید، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه فراهم می‌کند.



استاندار کرمانشاه افزود: کشور در ماه‌های اخیر با انواع فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و تفرقه مواجه بوده است و به همین دلیل برنامه‌ریزی برای مراسم‌های محرم باید متناسب با شرایط روز و نیازهای جامعه انجام شود.



حبیبی با بیان اینکه مردم ایران بارها در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی خود را نشان داده‌اند، تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، کشور در تأمین کالاهای اساسی با کمبودی مواجه نیست و دولت نیز برای کاهش مشکلات و مدیریت شرایط تلاش می‌کند.



وی مردمی بودن هیئات و مراسم‌های مذهبی را نخستین اصل در برگزاری برنامه‌های محرم دانست و گفت: هیئات مذهبی باید هویت مردمی خود را حفظ کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند در زمینه هماهنگی، پشتیبانی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز از آنها حمایت کنند.



استاندار کرمانشاه دومین محور مهم را تقویت وحدت و همدلی عنوان کرد و افزود: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه هستند، از این رو مبلغان دینی، صاحبان تریبون و فعالان فرهنگی باید پیام‌آور وحدت، همبستگی و انسجام ملی باشند.



حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: در کنار رسانه ملی، باید از توان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین برای انعکاس شور و شعور حسینی، معرفی برنامه‌های مذهبی و انتقال پیام نهضت عاشورا به نسل جوان بهره‌گیری شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و فعالان مذهبی باید با هم‌افزایی و همکاری، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های محرم و صفر را فراهم کنند تا این مناسبت‌ها به فرصتی برای تقویت ایمان، امید و وحدت در جامعه تبدیل شود.