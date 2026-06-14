استاندار کرمانشاه: محرم فرصتی برای تقویت وحدت و امید در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای ماه محرم که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، فرمانداران، ائمه جمعه، مسئولان فرهنگی و جمعی از مدیران برگزار شد، بر اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ماه محرم و صفر در ترویج فرهنگ دینی اظهار کرد: این ایام بهویژه دهه نخست محرم، ظرفیت ارزشمندی برای جهاد تبیین، گسترش معارف اسلامی و تقویت روحیه امید، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه افزود: کشور در ماههای اخیر با انواع فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و تفرقه مواجه بوده است و به همین دلیل برنامهریزی برای مراسمهای محرم باید متناسب با شرایط روز و نیازهای جامعه انجام شود.
حبیبی با بیان اینکه مردم ایران بارها در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی خود را نشان دادهاند، تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تحریمها، کشور در تأمین کالاهای اساسی با کمبودی مواجه نیست و دولت نیز برای کاهش مشکلات و مدیریت شرایط تلاش میکند.
وی مردمی بودن هیئات و مراسمهای مذهبی را نخستین اصل در برگزاری برنامههای محرم دانست و گفت: هیئات مذهبی باید هویت مردمی خود را حفظ کنند و دستگاههای اجرایی نیز وظیفه دارند در زمینه هماهنگی، پشتیبانی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز از آنها حمایت کنند.
استاندار کرمانشاه دومین محور مهم را تقویت وحدت و همدلی عنوان کرد و افزود: دشمنان به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه هستند، از این رو مبلغان دینی، صاحبان تریبون و فعالان فرهنگی باید پیامآور وحدت، همبستگی و انسجام ملی باشند.
حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: در کنار رسانه ملی، باید از توان شبکههای اجتماعی و رسانههای نوین برای انعکاس شور و شعور حسینی، معرفی برنامههای مذهبی و انتقال پیام نهضت عاشورا به نسل جوان بهرهگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، شهرداریها، فرمانداریها و فعالان مذهبی باید با همافزایی و همکاری، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای محرم و صفر را فراهم کنند تا این مناسبتها به فرصتی برای تقویت ایمان، امید و وحدت در جامعه تبدیل شود.
کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر مردمیبودن مراسم محرم گفت: این ایام فرصت مناسبی برای تقویت وحدت، امیدآفرینی و انسجام ملی در جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای ماه محرم که با حضور نماینده ولیفقیه در استان، فرمانداران، ائمه جمعه، مسئولان فرهنگی و جمعی از مدیران برگزار شد، بر اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
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