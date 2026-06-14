رازیانی: هیئات مذهبی سنگر حفظ وحدت و جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت که در مسجد موسی بن جعفر (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: توفیق خدمت در دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نعمتی بزرگ و کم‌نظیر است و هر اندازه برای این نعمت شکرگزاری شود، باز هم حق آن ادا نخواهد شد.

وی افزود: مجالس اهل‌بیت (ع) به اشخاص وابسته نیست و این سفره پربرکت همواره گسترده خواهد ماند، اما خوشا به حال کسانی که فرصت می‌یابند در این مسیر سهمی از خدمت و نوکری داشته باشند و باری از دوش این مجالس بردارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه خادمان هیئات باید خود را خدمتگزار دستگاه سیدالشهدا (ع) بدانند، بیان کرد: اگر نوکری و خادمی در این مسیر با اخلاص و صداقت انجام شود، تدبیر امور و جبران کمبودها با کرم اهل‌بیت (ع) خواهد بود و نباید نگرانی نسبت به کاستی‌ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: فعالان هیئات مذهبی باید توجه داشته باشند که رفتار، گفتار و موضع‌گیری‌های آنان تنها به نام شخص خودشان ثبت نمی‌شود، بلکه مردم آنان را به عنوان منتسبان به دستگاه امام حسین (ع) می‌شناسند و از همین رو مسئولیت آنان دوچندان است.

حجت‌الاسلام رازیانی تصریح کرد: نباید اجازه داد بداخلاقی‌ها، سخنان نسنجیده یا رفتارهای نادرست موجب فاصله گرفتن مردم، به‌ویژه نسل جوان، از هیئات مذهبی و مجالس اهل‌بیت (ع) شود.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین صرفاً به بیان چند مطلب یا برگزاری جلسات آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه هنر اصلی آن است که پیام حق، متناسب با نیاز مخاطب و شرایط زمان به شیوه‌ای اثرگذار منتقل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: اگر سخن درست و محتوای ارزشمند با زبان مناسب و متناسب با مخاطب ارائه نشود، نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد و در این زمینه فعالان فرهنگی و مذهبی باید بیش از پیش به شیوه‌های ارتباطی توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی از مهم‌ترین پایگاه‌های جهاد تبیین هستند و می‌توانند در تبیین حقایق، تقویت باورهای دینی و افزایش بصیرت اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

حجت‌الاسلام رازیانی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت وحدت ملی، اظهار کرد: حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی امروز از مهم‌ترین مصادیق تقوا به شمار می‌رود و همه فعالان فرهنگی و مذهبی باید در صیانت از این سرمایه ارزشمند نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تلاش دارند از مسیر ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی اهداف خود را دنبال کنند، اما ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر این توطئه‌ها هوشیار هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: مطالبه‌گری و نقد دلسوزانه امری ضروری است، اما این موضوع نباید به اختلاف‌افکنی، تفرقه و تخریب سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.

وی تأکید کرد: همه نیروهای انقلابی، فعالان فرهنگی، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی باید در گفتار و رفتار خود به گونه‌ای عمل کنند که تقویت‌کننده وحدت و همدلی در جامعه باشند.

رازیانی با اشاره به برنامه‌های ماه محرم گفت: مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) با قوت و شکوه برگزار خواهد شد و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه تقویت همزمان محافل مذهبی و برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت اقامه نماز اول وقت در مراسم‌های محرم تأکید کرد و افزود: نماز ظهر عاشورا و تاسوعا از مهم‌ترین جلوه‌های پیام عاشورا است و هیئات مذهبی باید توجه ویژه‌ای به اقامه باشکوه این فریضه الهی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان گفت: خادمان دستگاه اهل‌بیت (ع) باید با اخلاص، اخلاق‌مداری، وحدت‌آفرینی و جهاد تبیین، زمینه انتقال صحیح پیام عاشورا و معارف اهل‌بیت (ع) به نسل جوان را فراهم کنند تا این فرهنگ ناب بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.