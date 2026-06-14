به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت که در مسجد موسی بن جعفر (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: خدمت در دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق بزرگی است و هر کسی که در این مسیر قدم برمیدارد باید قدر این نعمت الهی را بداند.
وی با اشاره به برخی ویژگیهای مورد تأکید اهلبیت (ع) برای انسانهای اثرگذار افزود: در روایات اسلامی بر برخورداری انسان از صفات ارزشمندی همچون عقل، دینداری، ادب، حیا و حسن خلق تأکید شده و این ویژگیها باید در میان فعالان عرصههای دینی و مذهبی بیش از دیگران جلوه داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در کردستان بیان کرد: مداحان، سخنرانان و خادمان هیئات مذهبی الگوهای فرهنگی جامعه محسوب میشوند و رفتار، گفتار و شیوه تعامل آنان میتواند در تربیت نسل جوان نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
اهتمام به نماز از جلوههای دین داری
وی با تأکید بر اهمیت اقامه نماز اول وقت و نماز جماعت گفت: یکی از مهمترین جلوههای دینداری، اهتمام به نماز است و کسانی که در مسیر ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) فعالیت میکنند باید بیش از دیگران نسبت به این فریضه الهی توجه داشته باشند.
پورذهبی ادامه داد: فرهنگ عاشورا با نماز، معرفت و بندگی گره خورده است و همانگونه که امام حسین (ع) در سختترین شرایط نیز نسبت به نماز اهتمام داشتند، پیروان آن حضرت نیز باید این سیره را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت رعایت ادب در مجالس مذهبی تصریح کرد: ادب در گفتار، رفتار، نحوه برگزاری مراسم و حتی در انتخاب اشعار و محتواهای ارائه شده در هیئات اهمیت فراوانی دارد و نباید از این اصل مهم غفلت شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: مجالس اهلبیت (ع) باید بر پایه احترام، اخلاق و معرفت اداره شود و همه فعالان این عرصه وظیفه دارند در حفظ شأن و جایگاه این محافل اهتمام داشته باشند.
وی حیا را از دیگر ویژگیهای ضروری فعالان عرصه دینی دانست و افزود: در نقل مصائب، اشعار، سخنرانیها و برنامههای مذهبی باید حدود شرعی، اخلاقی و فرهنگی رعایت شود و محتواها با دقت و حساسیت انتخاب شوند.
پورذهبی همچنین بر ضرورت خوشاخلاقی و جذب حداکثری مخاطبان تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین راههای موفقیت در فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، برخورد مناسب با مردم و ایجاد جاذبه برای نسل جوان است.
تشویق جوانان و نوجوانان برای حضور در محافل مذهبی
وی افزود: فعالان هیئات مذهبی باید به گونهای رفتار کنند که مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان با رغبت و علاقه در این محافل حضور پیدا کنند و از فضای معنوی آن بهره ببرند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به اهمیت برنامهریزی در برگزاری مراسمهای مذهبی گفت: هیئات مذهبی باید برای برنامههای خود زمانبندی مشخص، محتوای غنی و اهداف روشنی داشته باشند تا بتوانند بیشترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشند.
وی ادامه داد: بهرهگیری از آیات قرآن کریم در برنامههای هیئات، استفاده از منابع معتبر و پرهیز از مطالب ضعیف و غیرمستند از جمله مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان و برگزارکنندگان مراسمهای مذهبی قرار گیرد.
پورذهبی در پایان تأکید کرد: هیئات مذهبی زمانی میتوانند در مسیر جهاد تبیین و تربیت نسل مؤمن و انقلابی موفق عمل کنند که در کنار شور حسینی، بر معرفت دینی، محتوای غنی، اخلاق اسلامی و آموزههای قرآنی نیز توجه ویژه داشته باشند.
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