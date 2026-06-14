خبرگزاری مهر، گروه استانها: محرم که از راه میرسد، حال و هوای شهر بیجار رنگ دیگری به خود میگیرد، پرچمهای سیاه بر سردر مساجد و تکایا نصب میشود، خادمان هیئات در تکاپوی آمادهسازی مجالس عزاداری هستند و نوای مرثیه و روضه از کوچهها و محلههای شهر به گوش میرسد.
مردم دارالمؤمنین بیجار هر ساله با ارادت ویژهای به استقبال ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میروند و این سنت دیرینه همچنان با شکوه در میان نسلهای مختلف ادامه دارد.
از نوجوانانی که در هیئات مشغول خدمت میشوند تا سالمندانی که سالها پای ثابت مجالس عزاداری بودهاند، همه خود را برای روزهایی آماده میکنند که یادآور بزرگترین حماسه تاریخ اسلام است.
محرم در بیجار تنها مجموعهای از مراسمهای مذهبی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزشهای ایثار، آزادگی، ظلمستیزی و ولایتمداری است.
در این ماه، مساجد و هیئات مذهبی به کانونهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل میشوند و علاوه بر عزاداری، نقش مهمی در ترویج آموزههای دینی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکنند.
امسال نیز برنامهریزیهای گستردهای برای برگزاری مراسم دهه نخست محرم، سخنرانیهای معرفتی، نشستهای فرهنگی، برنامههای ویژه نوجوانان و جوانان، آیینهای سنتی عزاداری و فعالیتهای خیرخواهانه در سطح شهرستان انجام شده است.
محرم بزرگترین فرصت برای ترویج فرهنگ عاشورا است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماه محرم یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی است که میتواند زمینه تعمیق معرفت دینی و آشنایی نسل جوان با پیامهای نهضت عاشورا را فراهم کند.
حجتالاسلام سعدالله جمادیان افزود: هماهنگیهای لازم با هیئات مذهبی، روحانیان، مداحان، فعالان فرهنگی و مجموعههای مردمی انجام شده تا مراسمهای عزاداری امسال با شکوه و کیفیت مطلوب برگزار شود.
وی ادامه داد: تلاش شده برنامههای محرم تنها به برگزاری مراسم سنتی عزاداری محدود نشود بلکه موضوع جهاد تبیین، پاسخگویی به شبهات دینی، تبیین فلسفه قیام عاشورا و ترویج سبک زندگی حسینی نیز در دستور کار قرار گیرد.
جمادیان با اشاره به نقش محوری مساجد در ماه محرم تصریح کرد: مساجد در این ایام به پایگاههای مهم فرهنگی و تربیتی تبدیل میشوند و ظرفیت بسیار خوبی برای ارتباطگیری با نوجوانان و جوانان دارند.
وی گفت: یکی از اولویتهای ما حضور نسل جوان در برنامههای محرم است، زیرا آینده فرهنگی جامعه در گرو ارتباط صحیح نوجوانان با معارف اهل بیت (ع) خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین پیامهای عاشورا هستیم. فرهنگ ایثار، مقاومت، مسئولیتپذیری و دفاع از حق که در نهضت حسینی تجلی یافته، میتواند راهگشای بسیاری از مسائل جامعه باشد.
وی افزود: در کنار مراسم عزاداری، جلسات معرفتی، سخنرانیهای موضوعی، برنامههای ویژه بانوان و نشستهای فرهنگی نیز در سطح شهرستان برگزار خواهد شد تا مخاطبان بتوانند شناخت عمیقتری نسبت به اهداف قیام امام حسین (ع) پیدا کنند.
حجتالاسلام جمادیان بیان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته محرم در بیجار، حضور گسترده و خودجوش مردم در برگزاری مراسمها است و همین مشارکت مردمی موجب شده مجالس حسینی هر سال باشکوهتر از گذشته برگزار شود.
وی تأکید کرد: محرم یک سرمایه بزرگ فرهنگی برای جامعه اسلامی است و باید از این فرصت برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی و آگاه استفاده کرد.
مداحان پیامآوران فرهنگ عاشورا هستند
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مداحی اهل بیت (ع) تنها خواندن شعر و مرثیه نیست بلکه رسالتی فرهنگی و تربیتی برای انتقال پیام عاشورا به جامعه محسوب میشود.
مهدی فرجی افزود: پیش از آغاز ماه محرم جلسات متعددی با مداحان شهرستان برگزار شده و بر ضرورت توجه به محتوای اشعار، انتقال مفاهیم معرفتی و پرهیز از مطالب غیرمستند تأکید شده است.
وی ادامه داد: مداحان نقش مهمی در هدایت عاطفه و احساس مخاطبان دارند و هر اندازه این احساسات با معرفت و آگاهی همراه شود، اثرگذاری مراسمهای عزاداری بیشتر خواهد بود.
فرجی تصریح کرد: تلاش شده امسال در کنار مرثیهسرایی و نوحهخوانی، موضوعات تربیتی، اخلاقی و اجتماعی برگرفته از نهضت عاشورا نیز در محافل عزاداری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جوانان و نوجوانان استقبال بسیار خوبی از فعالیتهای هیئتی دارند و حضور آنان در عرصه مداحی و خدمت به مجالس اهل بیت (ع) نویدبخش آیندهای روشن برای فرهنگ دینی شهرستان است.
رئیس کانون مداحان بیجار گفت: بسیاری از نوجوانان امروز در بخشهای مختلف هیئات فعالیت میکنند و این مشارکت زمینه تربیت نیروهای فرهنگی مؤمن و دغدغهمند را فراهم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی در سالهای اخیر به مراکز مهم فرهنگی تبدیل شدهاند و علاوه بر عزاداری، نقش مهمی در ترویج ارزشهای اخلاقی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت روحیه همدلی ایفا میکنند.
فرجی تأکید کرد: محرم فرصتی برای بازگشت به مکتب امام حسین (ع) است و مداحان وظیفه دارند پیام آزادگی، ظلمستیزی و ولایتمداری را به درستی به نسل امروز منتقل کنند.
همافزایی هیئات مذهبی برای برگزاری مراسم باشکوه حسینی
رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بیجار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئات مذهبی شهرستان از هفتهها قبل فعالیتهای خود را برای استقبال از ماه محرم آغاز کردهاند و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمها انجام شده است.
منصور عباسی افزود: امسال نیز همانند سالهای گذشته هیئات مذهبی با همکاری مساجد، روحانیان و فعالان فرهنگی تلاش خواهند کرد مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در فضایی معنوی، منظم و اثرگذار برگزار شود.
وی ادامه داد: یکی از جلوههای زیبای محرم در بیجار، مشارکت گسترده مردم در برپایی مراسمها و خدمترسانی به عزاداران است که این موضوع نشاندهنده عمق ارادت مردم منطقه به اهل بیت (ع) است.
عباسی تصریح کرد: در بسیاری از هیئات، برنامههای متنوعی برای کودکان، نوجوانان و جوانان پیشبینی شده تا نسل جدید نیز ارتباط نزدیکتری با فرهنگ عاشورا برقرار کند.
وی افزود: علاوه بر مراسم عزاداری، برنامههای اطعام حسینی، کمکهای مؤمنانه، سرکشی به خانوادههای نیازمند و فعالیتهای خیرخواهانه نیز در دستور کار هیئات مذهبی قرار دارد.
رئیس شورای هیئات مذهبی بیجار گفت: یکی از اهداف مهم هیئات، تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی است و محرم فرصت ارزشمندی برای تحقق این هدف محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: همکاری میان هیئات مذهبی شهرستان در سالهای اخیر افزایش یافته و این همافزایی موجب شده بسیاری از برنامهها با کیفیت بهتر و مشارکت بیشتر مردم برگزار شود.
عباسی تأکید کرد: هیئات مذهبی تنها در ایام عزاداری فعال نیستند بلکه در طول سال نیز در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و خیرخواهانه نقشآفرینی میکنند و محرم فرصتی برای نمایش بخشی از این ظرفیت عظیم مردمی است.
این روزها بیجار آرامآرام به استقبال ماهی میرود که قرنهاست دلهای عاشقان اهل بیت (ع) را به خود گره زده است.
ماهی که در آن نام امام حسین (ع) بار دیگر در کوچهها، مساجد و هیئات طنینانداز میشود و مردم با حضور در مجالس عزاداری، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز میکنند.
محرم برای مردم این شهرستان تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه مکتبی زنده و جاری است که ارزشهای آن در زندگی روزمره مردم جریان دارد. فرهنگ ایثار، وفاداری، مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حق، مفاهیمی هستند که هر سال در سایه برگزاری مراسمهای حسینی بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرند.
اکنون مساجد، تکایا و هیئات مذهبی بیجار آمادهاند تا بار دیگر میزبان عاشقان حسینی باشند؛ عاشقانی که در پناه پرچم سرخ کربلا گرد هم میآیند تا پیام جاودانه عاشورا را زنده نگه دارند و آن را به نسلهای آینده منتقل کنند، بیجار در آستانه محرم، یکپارچه حسینی شده است و نوای «یا حسین (ع)» بار دیگر در جایجای این شهر تاریخی طنین خواهد انداخت.
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