به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد احمدی فارسانی صبح یکشنبه در حاشیه آیین افتتاح نخستین خانه صنایع‌دستی قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری پنج خانه صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان قم راه‌اندازی و به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از محورهای مورد توجه در استان است افزود: در این راستا همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته تا ظرفیت‌های موجود در این بخش بیش از گذشته فعال شود و زمینه رشد فعالیت‌های هنری و تولیدی فراهم آید.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: خانه‌های صنایع‌دستی با رویکردی چندمنظوره در حوزه‌های آموزش، تولید و فروش فعالیت خواهند کرد و می‌توانند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان ایفا کنند.



وی گفت: این مراکز علاوه بر کارکردهای اقتصادی و فرهنگی، به عنوان بخشی از جاذبه‌های گردشگری استان نیز مورد توجه قرار می‌گیرند و می‌توانند در تکمیل زنجیره گردشگری زیارتی قم نقش‌آفرینی کنند.



خانه‌های صنایع‌دستی به جاذبه گردشگری تبدیل می‌شوند



احمدی فارسانی با اشاره به بهره‌برداری از نخستین خانه صنایع‌دستی قم اظهار کرد: این مجموعه با حفظ هویت و جایگاه تاریخی محل استقرار خود، بستری برای معرفی هنر انگشترسازی و گوهرسنگ فراهم کرده و در شناساندن سوغات شاخص قم به زائران و گردشگران مؤثر خواهد بود.



وی افزود: زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین بازدید از خانه تاریخی امام خمینی (ره) به قم سفر می‌کنند، می‌توانند از کارگاه‌های فعال در این مجموعه بازدید کرده و از نزدیک با فرآیند تولید آثار آشنا شوند.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: علاقه‌مندان این امکان را خواهند داشت که ضمن آشنایی با مراحل ساخت محصولات، در دوره‌های آموزشی نیز شرکت کنند و در صورت تمایل آثار تولیدی را به صورت مستقیم خریداری کنند.



وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از ایجاد این مراکز صرفاً عرضه محصولات نیست گفت: آموزش، ترویج هنرهای سنتی و ایجاد فرصت‌های بازاریابی برای هنرمندان از مهم‌ترین مأموریت‌های خانه‌های صنایع‌دستی به شمار می‌رود.



زنجیره ارزش صنایع‌دستی در یک مجموعه تجمیع شده است



احمدی فارسانی بیان کرد: در خانه‌های صنایع‌دستی تلاش شده تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش از مرحله آموزش و طراحی گرفته تا تأمین مواد اولیه، تولید و فروش در قالب یک مجموعه متمرکز شود تا هنرمندان بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.



وی افزود: یکی از ویژگی‌های محصولات عرضه‌شده در این مراکز، برخورداری از شناسنامه مشخص است و اطلاعات مربوط به عیار نقره و ویژگی‌های گوهرسنگ‌ها به صورت دقیق ثبت و ارائه می‌شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند در مسیر هویت‌بخشی به محصولات بومی استان و تبدیل سوغات قم به یک برند شناخته‌شده در سطح کشور و کشورهای اسلامی مؤثر باشد.



وی در ادامه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی قم اشاره کرد و گفت: هنرمندان این استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی توانمندی‌های قابل توجهی دارند و آثار ارزشمندی تولید می‌کنند.



۶ هزار هنرمند در بیش از ۵۰ رشته فعالیت دارند



احمدی فارسانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود شش هزار هنرمند در بیش از ۵۰ رشته صنایع‌دستی در استان قم مشغول فعالیت هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به انگشترسازی، گوهرتراشی، منبت‌کاری، گلیم‌بافی و سفالگری اشاره کرد.



وی یکی از چالش‌های مهم این حوزه را کمبود خانه‌های صنایع‌دستی و نبود بازارچه تخصصی برای عرضه محصولات عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های فروش و نمایش آثار هنرمندان از نیازهای اساسی این بخش به شمار می‌رود.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: در همین راستا و با همکاری شهرداری قم، برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد بازارچه‌ای تخصصی و متناسب با جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی استان در دست انجام است.



وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این بازارچه، زمینه عرضه بهتر محصولات، رونق بازار فروش و حمایت مؤثرتر از هنرمندان صنایع‌دستی قم فراهم شود.