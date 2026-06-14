به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد که این کشور با شرکت شل برای پیشبرد پروژههای نفت و گاز، ازجمله مشارکت این شرکت انگلیسی در میدان گازی فراساحلی لوران با ظرفیت ۷ تریلیون فوت مکعب، پنج قرارداد امضا کرد.
ونزوئلا اوایل امسال با شرکت شل قراردادهای اولیهای را برای این پروژهها و دیگر طرحها امضا کرده بود. این بار نیز دو طرف با امضای قراردادی مشارکت شل را در میدان گازی فراساحلی لوران، مخزنی که تا آبهای ترینیداد و توباگو امتداد دارد، تضمین کردند.
ونزوئلا و شرکت شل همچنین با همکاری فنی برای خرید و توسعه تولید در میدانهای نفتی در موناگاس شمالی و امضای قراردادی جداگانه برای خرید تجهیزات و قطعات بهمنظور کاهش سوختن گازهای مشعل موافقت کردند.
انتظار میرود پروژه لوران و یک پروژه گازی دیگر ونزوئلا، امکان آغاز صادرات گاز را برای این کشور فراهم کنند و این صادرات با عرضه به ترینیداد برای فرآوری به گاز طبیعی مایعشده (الانجی) آغاز میشود.
این قراردادها، شل را که از پروژههای نفتی ونزوئلا خارج شده و دفاتر خود را بسته بود، به صدر فهرست شریکان شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا) بهمنظور توسعههای کلیدی انرژی میرساند.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، در آیین امضای این قرارداد که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: ما با امضای این مجوز برای گام نخست طرح توسعه میدان لوران، گامی تاریخی برمیداریم.
دولت در این بیانیه اعلام کرد که نفت حاصل از میدانهایی که قرار است با مشارکت شل تولید شود، دسترسی به رقیقکنندهها را برای تولید نفت خام صادراتی نوع «مری» و عرضه آن به پالایشگاههای داخلی افزایش میدهد.
براساس توافقنامههای جداگانهای که در ماه آوریل با دولت ونزوئلا امضا شد، قرار است شرکت بیپی انگلیس در میدان گازی لوران و پروژه گازی فراساحلی «کوکوینا-ماناکین» در همسایگی آن، مشارکت کند.
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