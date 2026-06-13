به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وائل ساوان گفت هم‌زمان با کاهش شدید حجم ذخیره‌سازی‌های نفت خام جهان، بازگشت تعادل به بازارهای جهانی نفت یک سال یا فراتر از آن زمان می‌برد.

وی افزود: بیش از ۱۰ درصد از تولید جهانی نفت خام به‌ دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متوقف شده است.

مدیرعامل شل تصریح کرد: توان چین برای برداشت از ذخیره‌سازی‌های نفت خام سبب کاهش واردات انرژی این کشور شده است.

ساوان همچنین گفت: هرچند کاهش ذخیره‌سازی‌ها اکنون به بازار جهانی کمک می‌کند، اما این اقدام درواقع قرض‌گرفتن از عرضه نفت در آینده است. بازار با کمبود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه‌ای نفت خام روبه‌رو بود.

وی افزود: بازگشت تعادل به بازار حدود یک سال یا بیشتر زمان می‌برد و تا آن زمان، نگرانی‌ها در بازار مدت‌زمانی طولانی ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شل گفت: اوضاع بازار، شرکت‌ها را به تولید سوخت جت ترغیب کرده است، اما در مقطعی قیمت‌گذاری گازوئیل به این معنا خواهد بود که تولید گازوئیل نسبت به سوخت جت در اولویت قرار دارد.