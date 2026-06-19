تأکید امام جمعه سراوان بر وحدت و اقتدار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان اظهار داشت: سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) زمینهساز پاکی گناهان، تعالی معنوی و تقویت پیوند جامعه با فرهنگ عاشورا است.
امام جمعه سراوان با تأکید بر جایگاه عزاداری امام حسین (ع) در تقویت معنویت جامعه، آن را یکی از مهمترین سرمایههای فرهنگی و دینی امت اسلامی دانست.
وحدت ملی و تقویت توان داخلی
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پس از تحولات اخیر کشور افزود: یکی از مهمترین محورهای تأکید شده، موضوع وحدت ملی است که باید بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه همگان قرار گیرد.
حجت الاسلام بامری ادامه داد: مطالبهگری مردم امری ضروری است، اما این مطالبهگری نباید به تضعیف انسجام ملی منجر شود، بلکه باید در فضایی همراه با همدلی و اعتماد دنبال شود.
وی اقتصاد مقاومتی را از دیگر محورهای مهم دانست و تصریح کرد: مسئولان باید با برنامهریزی دقیق، زمینه تحقق شعار سال و تقویت بنیه اقتصادی کشور را فراهم کنند.
امام جمعه سراوان با تأکید بر مقابله با سیاستهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران همواره وجود داشته و ملت ایران این دشمنیها را فراموش نخواهد کرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، خون شهدا و هدایتهای رهبر انقلاب، مسیر عزت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد.
مذاکرات از موضع اقتدار
حجت الاسلام بامری در ادامه با اشاره به تحولات بینالمللی اظهار داشت: آنچه امروز در روند تعاملات و مذاکرات جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی مشاهده میشود، نتیجه ایستادگی ملت ایران است.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند با فشارها میتوانند ایران را به عقبنشینی وادار کنند، اما مقاومت مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، آنان را ناگزیر به تغییر رویکرد کرده است.
امام جمعه سراوان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از موضع اقتدار سخن میگوید و هرگونه مذاکره یا توافق باید بر پایه منافع ملی، حفظ عزت کشور و رعایت خطوط ترسیمشده از سوی رهبر انقلاب باشد.
وی با هشدار نسبت به بدعهدیهای مکرر آمریکا خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که نمیتوان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد و مسئولان باید با هوشیاری کامل، منافع ملت را در تصمیمگیریها مدنظر قرار دهند.
حجت الاسلام بامری در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ و هویت ملی را از اولویتهای مهم برشمرد و گفت: حفظ ارزشهای دینی، پاسداشت زبان فارسی و توجه به مسائل فرهنگی از ضرورتهای جامعه امروز است و در این میان آموزشوپرورش نقش کلیدی در تربیت نسل آینده دارد.
وی همچنین امنیت پایدار را از نیازهای اساسی کشور دانست و تأکید کرد: حفظ امنیت داخلی و مرزی، همراهی مردم و مسئولان و تقویت همبستگی اجتماعی، لازمه استمرار پیشرفت و اقتدار کشور است.
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