آغاز نوسازی ۲۵ کیلومتر از محور قم ـ راهجرد با اعتبار ۳۸۸۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خلیلی‌نیا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و روکش آسفالت محور قم ـ راهجرد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای سطح خدمات زیرساختی و افزایش ضریب ایمنی در یکی از محورهای مهم و پرتردد کشور در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: محور بزرگراهی قم ـ راهجرد از جمله کریدورهای مهم جاده‌ای کشور به شمار می‌رود که نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر در سطح ملی دارد و از مسیرهای اثرگذار در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای محسوب می‌شود.



معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم تصریح کرد: این پروژه به طول ۲۵ کیلومتر در قالب طرحی پیمانی تعریف شده و عملیات اجرایی آن در سه قطعه و در هر دو باند رفت و برگشت در حال انجام است که تاکنون ۱۰ کیلومتر از آن تکمیل شده است.



خلیلی‌نیا با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قم اظهار کرد: راه‌های برون‌شهری این استان به دلیل اتصال ۱۷ استان کشور به مرکز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و نقش کلیدی در پایداری جریان حمل‌ونقل ایفا می‌کنند.



وی افزود: در مجموع سه محور اصلی شامل آزادراه قم ـ اصفهان و بزرگراه‌های قم ـ اراک و قم ـ دلیجان به عنوان کریدورهای مهم و راهبردی استان شناخته می‌شوند که حجم قابل توجهی از ترافیک ترانزیتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.



معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم گفت: در سال‌های اخیر و در قالب طرح‌های پیمانی و امانی، برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش ضریب ایمنی این محورهای پرتردد اجرایی شده است.



وی افزود: با توجه به اهمیت این مسیرها، طی سال‌های گذشته نیز با اعتباری بالغ بر یک و نیم همت، عملیات بهسازی در آزادراه قم ـ اصفهان اجرا شده که بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه نگهداری راه‌ها محسوب می‌شود.



جزئیات فنی و زمان‌بندی اجرای پروژه قم ـ راهجرد



خلیلی‌نیا در ادامه با تشریح ویژگی‌های فنی طرح بهسازی محور قم ـ راهجرد اظهار کرد: در این پروژه اجرای یک لایه آسفالت حفاظتی و همچنین روکش آسفالت توپکا با ضخامت تقریبی چهار سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.



وی افزود: این عملیات با هدف افزایش دوام روسازی و بهبود کیفیت عبور و مرور در محور ترانزیتی قم ـ راهجرد اجرا می‌شود و به صورت مرحله‌ای در سه قطعه عملیاتی در حال پیشرفت است.



معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم بیان کرد: برای اجرای کامل این طرح بازه زمانی ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده و در صورت فراهم بودن شرایط اجرایی و ملاحظات اجتماعی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.



وی میزان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را بیش از سه هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع ملی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.



خلیلی‌نیا با اشاره به ترافیک سنگین و ترکیبی در محور قم ـ راهجرد اظهار کرد: این محور از مسیرهای پرتردد استان به شمار می‌رود و اجرای عملیات عمرانی در آن نیازمند همکاری و همراهی کاربران جاده‌ای است.



وی افزود: از رانندگان و مسافران انتظار می‌رود در محدوده اجرای پروژه ضمن رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، نهایت همکاری را با عوامل اجرایی داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.