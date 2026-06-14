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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

۶ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شد

۶ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شد

کوهدشت - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب شش واحد صنفی متخلف در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت به ریاست محمد عبدی‌پور رئیس اداره تعزیرات حکومتی کوهدشت و با همراهی بازرسان دستگاه‌های نظارتی، در راستای نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی برگزار شد.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها، برای شش واحد متخلف حکم پلمب صادر شد و علاوه‌برآن ۱۱ پرونده تخلف دیگر نیز تشکیل شد که در مجموع ۱۷ پرونده برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: این گشت مشترک باهدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی انجام شد و اقدامات قانونی لازم در خصوص واحدهای متخلف اعمال شد.

کد مطلب 6859818

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