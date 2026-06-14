۶ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت به ریاست محمد عبدی‌پور رئیس اداره تعزیرات حکومتی کوهدشت و با همراهی بازرسان دستگاه‌های نظارتی، در راستای نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی برگزار شد.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها، برای شش واحد متخلف حکم پلمب صادر شد و علاوه‌برآن ۱۱ پرونده تخلف دیگر نیز تشکیل شد که در مجموع ۱۷ پرونده برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: این گشت مشترک باهدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی انجام شد و اقدامات قانونی لازم در خصوص واحدهای متخلف اعمال شد.