طرح ضربتی نظارت بر بازار در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد تعزیرات حکومتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مردم از اولویتهای تعزیرات حکومتی است و این اقدامات با هدف تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد ثبات در بازار انجام میشود.
وی افزود: با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق کالا، ارز و سوخت، تمامی ظرفیتهای نظارتی برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی استان به کار گرفته شده است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه پیشگیری از تخلفات را فراهم کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نظارتهای پیشدستانه در پیشگیری از تخلفات اقتصادی گفت: تسریع در روند رسیدگی به پروندههای ارجاعی نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن برخورد قانونی با متخلفان، حقوق مردم در کوتاهترین زمان ممکن استیفا شود.
حسینی تصریح کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی با حداکثر توان عملیاتی با متخلفان برخورد خواهد کرد و اجازه نمیدهد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر بازار اظهار داشت: دستگاههای نظارتی استان با هماهنگی کامل، فعالیت واحدهای صنفی و زنجیره تأمین کالا را به صورت مستمر رصد میکنند و با تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و احتکار برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر هدف از این اقدامات را ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و فراهم کردن فضای سالم و رقابتی برای کسبوکارها عنوان کرد و گفت: نظارت مؤثر بر بازار باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و اخلالگران اقتصادی از بین برود.
تشکیل پرونده برای ۱۰ واحد صنفی متخلف
حسینی از آغاز طرح ضربتی نظارت بر بازار در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و برخورد با تخلفات صنفی به مدت چهار روز اجرا میشود.
وی افزود: در نخستین روز اجرای طرح، بازرسان از بیش از ۲۰ واحد صنفی بازدید کردند که در جریان این بازرسیها، برای ۱۰ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شد.
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