استاندار بوشهر: ارزیابی مستمر عملکرد مدیران شهرستانی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست مشترک فرمانداران استان با مدیران کل حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با قدردانی از تلاشهای فرمانداران، معاونان فرمانداریها، بخشداران و خانوادههای آنان، اظهار داشت: در شرایط حساس جنگی و پس از آن، مجموعه مدیریت استان در خط مقدم خدمترسانی و پاسخگویی به مردم قرار داشت و حاصل این مجاهدتها، حفظ آرامش عمومی، پایداری خدمات و برخورداری استان از وضعیت مطلوب در شاخصهای امنیتی و رضایت نسبی مردم بوده است.
استاندار بوشهر با اشاره به تاکیدات مستمر رئیس جمهوری در خصوص مدیریت محلهمحور، خاطرنشان کرد: همانگونه که رئیسجمهور به طور جدی روند اجرای این سیاست را پیگیری میکنند، در سطح استان نیز لازم است فرمانداران با حساسیت و اهتمام بیشتری تحقق این رویکرد را دنبال کنند و از ظرفیتهای محلی برای حل مسائل مردم بهره بگیرند.
زارع با تاکید بر شرایط خاص کشور و ضرورت خدمترسانی مؤثر به مردم، از فرمانداران خواست تمام توان و ظرفیت مدیریتی خود را برای پیشبرد امور شهرستانها و رفع مشکلات مردم به کار گیرند و در استفاده از ظرفیت کارگروهها، کمیسیونها و تعامل با مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، نقش فعال و پیشبرنده داشته باشند.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای قانونی فرمانداران در حوزه نظارت و هماهنگی امور محلی، بر استفاده حداکثری از اختیارات موجود برای ارتقای عملکرد شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای محلی تاکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل و مشکلات شهرستانها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولان را به پیشگامی در اجرای توصیهها و سیاستهای عمومی دولت فراخواند و اظهار کرد: مدیران باید پیش از آنکه از مردم انتظار همراهی داشته باشند، خود در عمل الگوی اجرای سیاستها باشند. برای مثال در موضوع مدیریت مصرف انرژی، لازم است فرمانداران به صورت مستمر و سرزده وضعیت دستگاههای اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهند و نسبت به رعایت دستورالعملها اطمینان حاصل کنند.
استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت تمرکز فرمانداران بر مأموریتها و مسئولیتهای اصلی خود یادآور شد: به منظور رسیدگی مؤثرتر به مشکلات روستاها، به ویژه در حوزه آب، برق و خدمات عمومی، میزهای خدمت دورهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شود.
وی افزود: با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، حضور میدانی مسئولان، ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی صادقانه به مطالبات آنان، نقش موثری در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب اقدامات و خدمات دولت تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید ضمن تبیین مسائل و مشکلات موجود، اقدامات انجام شده برای رفع این مشکلات را نیز به اطلاع مردم برسانند تا افکار عمومی در جریان تلاشهای صورت گرفته قرار گیرد.
وی با اشاره به ورود دولت به نیمه دوم دوره فعالیت خود، از فرمانداران خواست ارزیابی مستمر عملکرد مدیران شهرستانی را در دستور کار قرار دهند.
استاندار بوشهر در پایان بر تلاش مستمر جهت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی تاکید کرد.
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