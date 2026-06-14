هشدار نارنجی هواشناسی برای تهران؛ توفان گرد و خاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۹، نسبت به تشدید ناپایداری‌های جوی و وزش باد بسیار شدید در سطح استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار که در تأیید هشدار سطح زرد شماره ۱۸ صادر شده است، از عصر یکشنبه ۲۴ خرداد تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۶ خرداد، افزایش قابل توجه سرعت وزش باد به‌ویژه در ساعات عصر و شب پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، نیمه جنوبی، مناطق غربی، بخش‌های مرکزی و ارتفاعات استان تهران تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و در برخی مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز احتمال وقوع توفان همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک وجود دارد.

هواشناسی تهران اعلام کرد وزش باد شدید می‌تواند موجب سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در برج‌ها و دکل‌ها شود.

همچنین گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا، محدودیت دید افقی و احتمال وقوع توفان گرد و خاک در نوار غربی و جنوبی استان از دیگر مخاطرات پیش‌بینی شده برای این سامانه جوی است.

بر اساس این گزارش، در مناطق شمالی و شرقی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌ویژه در ساعات عصر و شب مورد انتظار است.

در پی صدور این هشدار، از شهروندان خواسته شده است ضمن احتیاط در ترددهای جاده‌ای، از توقف در کنار درختان فرسوده و سازه‌های ناتمام خودداری کنند و نسبت به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها و تجهیزات مستقر در فضای باز اطمینان حاصل کنند.

همچنین پرهیز از حضور در ارتفاعات، خودداری از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی از دیگر توصیه‌های ارائه شده به شهروندان است.