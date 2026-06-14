به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح یکشنبه از افتتاح ۸۲ پروژه عمرانی، تولیدی و زیربنایی در بخش کشاورزی در استان همزمان همدان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: این طرحها با اعتباری افزون بر ۷ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال و با هدف توسعه زیرساختهای کشاورزی، افزایش بهرهوری و بهبود معیشت بهرهبرداران به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: اجرای این پروژهها با مشارکت مؤثر بخش خصوصی محقق شده و ضمن ایجاد تحولی در بخش کشاورزی استان، زمینه اشتغال مستقیم ۶۴۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۷۲۵ نفر را فراهم آورده و بهرهمندی مستقیم یک هزار و ۸۵۳ خانوار از مزایای این طرحها، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار روستایی و تقویت اقتصاد محلی به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان به جزئیات تفکیکی این پروژهها اشاره کرد و گفت: در این مرحله ۲۹ پروژه در حوزه دامپروری، ۲۷ پروژه در حوزه آب و خاک و ۱۳ پروژه در بخش باغبانی و توسعه گلخانهها افتتاح میشود و سایر طرحها در بخشهای امور عشایر، پرورش طیور، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اجرا شدند.
خانجانی افشار با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی تصریح کرد: توسعه سیستمهای نوین آبیاری، بهسازی شبکهها و توسعه کشتهای گلخانهای با هدف کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح، از اولویتهای اصلی این سازمان است.
وی با اشاره به نقش همدان به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور با دارا بودن بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، افزود: تقویت اقتصاد روستاها و حفظ جمعیت روستایی، محور اصلی دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی است.
خانجانی افشار در پایان بر اهمیت ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: گسترش صنایع فرآوری، به ویژه در محصولاتی نظیر سیبزمینی، نقش کلیدی در کاهش ضایعات، جلوگیری از خامفروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات و در نهایت تقویت حضور همدان در بازارهای داخلی و صادراتی ایفا میکند.
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