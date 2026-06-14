به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مجازی مجلس با حضور وزیر آموزشوپرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون رئیسجمهور، با اشاره به چالشهای جدی نظام آموزشی کشور، گفت: سهم آموزشوپرورش از بودجه دولت از سال ۱۳۸۲ تاکنون از ۱۵.۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته که این مسئله برای آینده کشور مصیبتبار است.
وی افزود: امروز حدود ۲۰۰ هزار معلم در کشور کمبود داریم و این کمبود بر دوش معلمان شاغل قرار گرفته است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و افزایش افت تحصیلی دانشآموزان تأثیر گذاشته است.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه هنوز عدالت آموزشی به طور کامل محقق نشده است، اظهار کرد: نتوانستهایم امکانات آموزشی را به صورت عادلانه در اختیار همه دانشآموزان سراسر کشور قرار دهیم و این مسئله همچنان یکی از مهمترین دغدغههای نظام تعلیم و تربیت است.
وی افت کیفیت آموزشی را از دیگر مشکلات جدی آموزشوپرورش دانست و گفت: بخشی از این مسئله به وضعیت آموزشی و توانمندسازی معلمان بازمیگردد و لازم است برنامههای جدی برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی فرهنگیان دنبال شود.
حاجیبابایی با اشاره به مطالبات فرهنگیان درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد: امروز نزدیک به دو میلیون فرهنگی نسبت به آینده این صندوق دغدغه دارند و انتظار میرود دولت با یک تصمیم اساسی، صندوق ذخیره فرهنگیان را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: با وجود کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم، دانشگاه فرهنگیان همچنان با کمبود ساختمان، امکانات و زیرساختهای آموزشی مواجه است. هرچند اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید سرمایهگذاری بیشتری در این دانشگاه صورت گیرد.
نایبرئیس مجلس با اشاره به وضعیت نیروهای آموزشی از جمله نیروهای طرح امین، پیشدبستانی، نهضت سوادآموزی و نیروهای شرکتی، خاطرنشان کرد: این نیروها سالها در آموزشوپرورش خدمت کردهاند و لازم است دولت با اتخاذ یک تصمیم واحد، وضعیت استخدامی آنان را تعیین تکلیف کند تا این بلاتکلیفی پایان یابد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای دوران پساجنگ، اظهار کرد: امروز باید متناسب با شرایط جدید کشور، برنامههای حوزه آموزش و آموزش عالی بازنگری شود و کمیسیون آموزش مجلس نیز با تشکیل کارگروهی مشترک با وزارتخانههای آموزشوپرورش و علوم، پیشنهادهای اصلاحی لازم برای برنامه هفتم توسعه را تدوین کند.
حاجیبابایی همچنین با انتقاد از تأخیر در برخی تصمیمگیریهای آموزشی گفت: اگر درباره موضوعاتی مانند امتحانات پایه یازدهم چند ماه زودتر تصمیمگیری میشد، این حجم از نگرانی برای دانشآموزان و خانوادهها ایجاد نمیشد. تصمیمات آموزشی باید بهموقع، شفاف و بدون ابهام اتخاذ شود.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه در اطلاعرسانی وزارت آموزشوپرورش افزود: لازم است این وزارتخانه یک سخنگوی واحد داشته باشد تا همه اطلاعرسانیها از یک مرجع انجام شود و از انتشار اظهارنظرهای متفاوت و ایجاد سردرگمی جلوگیری شود.
نایبرئیس مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان گفت: در شرایطی که هزینههای زندگی به شدت افزایش یافته، بخش قابل توجهی از معلمان با وجود اعمال افزایش حقوق، به دلیل سازوکار پرداخت مابهالتفاوت، عملاً دریافتی حدود ۱۸ میلیون تومان دارند که پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. با چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت کیفیت آموزشی ارتقا یابد و افت تحصیلی کاهش پیدا کند.
وی افزود: به نظر میرسد در میان تصمیمگیران کشور، کسی که مسائل معلمان را از نزدیک لمس کرده باشد حضور ندارد؛ چرا که اگر چنین بود، تصمیمات مناسبتری برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان اتخاذ میشد.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آموزش عالی، گفت: امروز دانشجویان، اعضای هیئت علمی و حتی خود دانشگاهها از وضعیت موجود رضایت ندارند و بسیاری از دانشگاهها با مشکلات مالی و کسری بودجه روبهرو هستند که این وضعیت ضرورت ساماندهی آموزش عالی را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: اصلاح ساختار وزارت علوم و ساماندهی آموزش عالی، به ویژه در شرایط پساجنگ، ضرورتی انکارناپذیر است و باید تکلیف مأموریت، ظرفیت و ساختار دانشگاهها مشخص شود تا منابع کشور به شکل هدفمند هزینه شود.
نایبرئیس مجلس از کمیسیون آموزش مجلس خواست با حضور وزیر علوم، وزیر آموزشوپرورش، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاههای مرتبط، ظرف یک ماه برنامه جامعی برای حوزه آموزش کشور در دوران پساجنگ تدوین و برای اصلاح برنامه هفتم توسعه آماده کند.
وی همچنین با انتقاد از تعطیلی گسترده دانشگاهها در شرایط فعلی گفت: همه مراکز آموزش عالی نباید به دلیل شرایط جنگی تعطیل باشند. در مناطقی که شرایط عادی است، کلاسهای درس باید با رعایت ملاحظات لازم برگزار شود و تنها مناطقی که ضرورت دارد، مشمول تعطیلی شوند.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به لزوم انسجام در تصمیمات دولت، اظهار کرد: دولت باید پس از جمعبندی نهایی درباره هر موضوع، یک تصمیم واحد اتخاذ و همان را اعلام کند؛ اینکه یک تصمیم اعلام شود و سپس توسط دستگاه یا مسئول دیگری نقض شود، موجب بیاعتمادی مردم، معلمان، دانشجویان و استادان خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از وزرای آموزشوپرورش و علوم و معاونان آنان، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس، تصمیمات مؤثری برای ارتقای کیفیت آموزش، بهبود معیشت فرهنگیان، ساماندهی آموزش عالی و پاسخگویی به نیازهای کشور در دوران پساجنگ اتخاذ شود.
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