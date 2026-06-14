به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباسزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شنبه (۲۳ خرداد) در آیین پایانی پویش «نبض انرژی» در حمایت از طرحهای محیطزیستی، آزادکردن مادران زندانی و اهدای جوایز یکمیلیاردی بیان کرد: مردم ایران در این ایام بار دیگر نشان دادند که از درک و هوشمندی خوبی برخوردارند و هر زمان که منافع ملی و آرمانهای کشور اقتضا کند، با صبر، همراهی و ایستادگی از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی زیرساختهای کشور در پی تجاوز اخیر دشمن افزود: در کنار آسیبهایی که دشمن به این سرزمین وارد کرد، صنعت پتروشیمی نیز متحمل خساراتی شد و اکنون وظیفه همه ماست که با تلاش مضاعف، هرچه سریعتر این صنعت را به مسیر اصلی تولید بازگردانیم؛ زیرا صنعت پتروشیمی صنعتی است که در خدمت مردم قرار دارد.
نقش مؤثر محصولات پتروشیمی در رفاه جامعه
معاون وزیر نفت ادامه داد: امروز همگان بهخوبی میدانند که محصولات صنعت پتروشیمی از سادهترین نیازهای روزانه مانند کیسه آرد نانوایی و انواع بستهبندیهای پلاستیکی گرفته تا طیف گستردهای از کالاهای مصرفی، در زندگی مردم حضور دارند و نقشی مهم در رفاه جامعه ایفا میکنند.
عباسزاده با تأکید بر اینکه توسعه صنعت پتروشیمی همواره با هدف ارتقای رفاه عمومی دنبال شده است، بیان کرد: طی سالهای گذشته تلاش کردهایم افزونبر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور، خدمات این صنعت را در اختیار مردم قرار دهیم و نقشی مؤثر در تأمین نیازهای جامعه داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: بهینهسازی مصرف انرژی از چند سال گذشته با جدیت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال شده و پیگیریهای بسیاری در مدیریت بهینهسازی مصرف انرژی در شرکت انجام شد تا امروز شاهد بهثمرنشستن این تلاشها باشیم.
ضرورت حرکت بهسمت مصرف آگاهانه انرژی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه موفقیت پویش «نبض انرژی» نتیجه همراهی و مشارکت همه دستگاهها و مردم است، تصریح کرد: ضرورت حرکت بهسمت مصرف آگاهانه انرژی از مهمترین پیامهای این پویش است؛ زیرا تحقق این هدف تنها از مسیر آموزش و افزایش آگاهی عمومی ممکن خواهد بود.
عباسزاده با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف از رفتارهای ساده روزمره آغاز میشود، گفت: بسیاری از مصادیق اتلاف انرژی ناشی از برداشتهای نادرست ماست.
وی درباره روند تولید و انتقال گاز بیان کرد: استخراج گاز از اعماق دریا، انتقال آن به سکوهای دریایی، انجام فرایندهای پالایش و سپس انتقال به شبکه سراسری، حاصل تلاش هزاران نفر است؛ بنابراین باید نسبت به مصرف هر مترمکعب گاز احساس مسئولیت داشته باشیم.
پیوند پویش «نبض انرژی» با مسئولیتهای اجتماعی
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه پویش «نبض انرژی» باید به بستری برای آموزش متقابل مردم تبدیل شود، گفت: هدف این پویش انتقال تجربههای صحیح مصرف به یکدیگر است، باید از هم بیاموزیم و روشهای مصرف آگاهانه را در زندگی روزمره گسترش دهیم.
عباسزاده، یکی از عوامل موفقیت این پویش را پیوند آن با فعالیتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی دانست و بیان کرد: «نبض انرژی» فقط برنامهای برای کاهش مصرف انرژی نیست، بلکه با دغدغههای واقعی مردم گره خورده است. بخشی از منافع حاصل از صرفهجویی در این پویش صرف امور خیرخواهانه، ازجمله تأمین ویلچر، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و سایر اقدامهای حمایتی میشود و همین موضوع سببشده مردم با انگیزه بیشتری در آن مشارکت کنند.
وی افزود: زمانی که مردم بدانند صرفهجویی آنها میتواند به آزادی یک زندانی، کمک به یک خانواده یا حل بخشی از مشکلات اجتماعی منجر شود، مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت؛ این همافزایی، برکت و سرمایه اصلی پویش «نبض انرژی» است.
استفاده از ظرفیتهای موجود با مدیریت صحیح مصرف
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به شرایط ویژه صنعت انرژی کشور در سال ۱۴۰۵ گفت: امسال یکی از دشوارترین سالها برای صنایع کشور به شمار میرود. اگر در مصرف انرژی بهینه عمل نکنیم، استمرار تولید با چالش روبهرو میشود، اما با مدیریت صحیح مصرف میتوانیم ضمن حفظ تولید، از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.
عباسزاده با بیان اینکه یکی از مزیتهای پویش «نبض انرژی» در سال جاری، آمادهبودن زیرساختها و بسترهای اجرایی آن است، ادامه داد: اگر در سالهای گذشته برای ایجاد این زیرساختها تلاش میکردیم، امروز زمان آن رسیده است که دامنه این پویش را گسترش دهیم و افراد بیشتری را به مشارکت دعوت کنیم.
وی با اشاره به همبستگی مردم ایران در روزهای اخیر گفت: همانگونه که ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی و در برابر تهدیدهای دشمن با وحدت و انسجام از کشور دفاع کردند، در حوزه انرژی نیز میتوانند با فرهنگسازی و مشارکت عمومی، الگویی موفق از مدیریت مصرف ارائه دهند.
معاون وزیر نفت با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش عمومی نسبت به مصرف انرژی بیان کرد: در طول سالها این تصور در جامعه شکل گرفته بود که چون ایران از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است، به صرفهجویی نیاز ندارد، درحالیکه این نگاه باید اصلاح شود. داشتن منابع غنی به معنای مصرف بیرویه نیست، بلکه باید با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی، منابع ملی را هوشمندانه مدیریت کنیم.
عباسزاده با تأکید بر اینکه کاهش اتلاف انرژی باید به مطالبهای عمومی تبدیل شود، گفت: تمرکز ما بر حذف مصارف غیرضروری و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند کشور است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
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