فصل جدید مسابقه «نبض انرژی» در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه «نبض انرژی» با اجرای بهمن هاشمی از سهشنبه ۲۹ اردیبهشت هر روز ساعت ۱۵ با فصل جدید خود و با شعار «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» به شبکه سوم سیما بازمیگردد.
این برنامه در راستای پویش «نبض انرژی» با هدف فرهنگسازی مصرف بهینه برق و گاز در قالب یک مسابقه رقابتی به موضوع مصرف آگاهانه و کاهش اتلاف انرژی میپردازد.
پویش «نبض انرژی» از زمان آغاز سال دوم فعالیت خود دستاوردهای فردی و اجتماعی مختلفی داشته است که میتوان به سرعت بخشی به احیای جنگلهای هیرکانی در سال ۱۴۰۴، کاشت ۲۰۸۵ درخت در جنگلهای زاگرس، اهدا و تجهیز گروههای هلال احمر، اهدای بخاری کممصرف به مددجویان کمیته امداد، تامین ویلچر برای کودکان توان یاب در استانهای مازندران، گلستان و خراسان رضوی اشاره کرد.
همچنین یکی از اتفاقهایی که در پویش «نبض انرژی» رخ داده، برگزاری بیش از ۶ دوره قرعهکشی در «دوشنبههای انرژی» بوده است که آخرین دوره این سلسله قرعهکشیها دوشنبه ۱۱ خرداد برگزار خواهد شد.
مسابقه تلویزیونی «نبض انرژی» قرار است در ۱۲ قسمت ۱۵ دقیقهای راهی آنتن تلویزیون شود.
این برنامه به همت پویش «نبض انرژی» و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همافزایی با شرکت ملی گاز، تولید شده است.
