شارژ ۳۵ میلیارد تومانی حساب مشترکان در پویش نبض انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین رویداد «دوشنبه‌های انرژی» و چهارمین دوره اهدای جوایز اجتماعی این پویش، صبح امروز (دوشنبه) با حضور خبرنگاران، مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نمایندگانی از سازمان‌های بهزیستی، محیط زیست و وزارت کشور برگزار شد. این برنامه به‌صورت زنده از شبکه آپارات نیز برای مخاطبان پخش شد.



در ابتدای این نشست، علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این رویداد را نماد حضور مردم برای مردم دانست و از همراهی تمامی دست‌اندرکاران قدردانی کرد.



ربانی با اشاره به عضویت ۴۵۳ هزار نفر در پویش انرژی گفت: این عدد، تنها یک آمار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده همدلی و تلاش جمعی برای آینده‌ای پایدارتر در ایران عزیز است. از همکارانم در شرکت ملی گاز، شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های محتوایی که در این مسیر همراه ما بوده‌اند، تشکر می‌کنم و نوید می‌دهم که امانت‌دار این حرکت ملی خواهیم بود.



وی در تشریح اقدامات مالی پویش اظهار داشت: در فاصله بین دو رویداد دوشنبه‌ها، کارشناسان ما با همکاری شرکت ملی گاز، آخرین گروه از قبوض صادرشده را بررسی کردند. مشترکانی که موفق به کاهش ۱۰ درصدی در پله‌های ۳ و ۴، کاهش ۵ درصدی در پله ۲ و یا عدم افزایش مصرف در پله یک شدند، امتیازاتشان به حسابشان واریز شد. اکنون بیش از ۳۵ میلیارد تومان در حساب‌های هموطنان موجود است که امکان برداشت نقدی یا اختصاص آن به کارهای خیر فراهم شده است.



ربانی از تمدید یک‌هفته‌ای مهلت انتخاب مشترکان خبر داد و تصریح کرد: بنابر توافقات صورت‌گرفته و پیامکی که برای اعضا ارسال می‌شود، یک هفته دیگر به مشترکان فرصت داده‌ایم تا شخصاً امتیازات انرژی خود را صرف امور خیر کنند. پس از این تاریخ، با توجه به تعهدات اجتماعی طرح، این اعتبار از سوی مدیریت پویش به پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص خواهد یافت.



مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی با قدردانی از حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و محیط زیست، از اهدای ۲۰۰ دستگاه ویلچر دیگر در این مرحله خبر داد و گفت: سال گذشته ۷ استان در صف انتظار ثبت شده بودند. با توجه به استهلاک بالای ویلچرها و نیاز به نوسازی هر سه سال یک‌بار، امروز ۷۵ دستگاه به استان مازندران تعلق می‌گیرد و طی مراسمی به نیابت از مردم ایران که با مصرف درست انرژی، بخشی از این صرفه‌جویی را به صنایع پیشران هدایت کردند، به فرزندان عزیز ایران زمین اهدا خواهد شد.



ربانی افزود: کار احیای جنگل‌های زاگرس با همراهی سازمان محیط زیست و نهضت سبز زاگرس ادامه دارد و برنامه‌های حمایتی را در جنگل‌های هیرکانی نیز دنبال خواهیم کرد. همچنین، بخشی از کمک‌های مردمی در قالب همین برنامه به هلال احمر و برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص خواهد یافت که ان‌شاءالله با همکاری بنیاد نیکوکاری تا هفته آینده نهایی می‌شود.



وی با اشاره به حوادث اخیر در تأسیسات نفت و گاز و تأکید بر لزوم مدیریت مضاعف انرژی، خاطرنشان کرد: با وجود سخت‌ترین شرایط ارتباطی و محدودیت‌های امنیتی که حتی اجازه برگزاری چندین رویداد را به ما نداد، امسال موفق شدیم پذیرای اصحاب رسانه باشیم. واقعیت این است که ما به‌شدت به انعکاس درست اخبار انرژی نیاز داریم. مردم ایران اگر در فضایی شفاف راهکارهای درست و آگاهانه مصرف کردن را دریافت کنند، بهترین نقش‌آفرینی را خواهند داشت.



مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارائه آماری از عملکرد پویش تصریح کرد: ما در سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت ۱۷ درصد کاهش مصرف برای مشترکانی شدیم که قبوضشان تا امروز صادر شده است. سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی توسط این مشترکان ثبت شد.



وی به یک دستاورد مهم در اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: در سال اول، هدف اصلی ما پله‌های پرمصرف بود و متوجه شدیم که پله‌های یک و دو (کم‌مصرف‌ها) افزایش مصرف داشته‌اند؛ برای مثال در استان مازندران ۵۹ میلیون مترمکعب افزایش مصرف ثبت شد. اما امسال با یادگیری جمعی و ارائه مشوق‌هایی مانند سرویس پکیج و خدمات فنی، موفق شدیم رشد مصرف در پله یک را مهار کنیم. این موفقیت باعث شد عدد کاهش مصرف در میان ۴۵۰ هزار مشترک به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب برسد.



ربانی پیش‌بینی کرد: در سال ۱۴۰۵، تنها در این بخش شاهد کاهش ۷۰۰ میلیون مترمکعبی خواهیم بود و با الحاق طرح‌های بهینه‌سازی در حوزه کشاورزی، صنایع و نیروگاه‌ها، این رقم از مرز یک میلیارد مترمکعب عبور خواهد کرد.



در بخش پایانی این گزارش اعلام شد که امروز چهارمین مرحله از اهدای جوایز اجتماعی پویش «نبض انرژی» برگزار می‌شود. بر این اساس، ۲۸۳ ویلچر کودک به استان‌های تهران، البرز، اصفهان، کردستان، مازندران و گیلان اهدا خواهد شد. همچنین تشکل مردم‌نهاد نهضت سبز زاگرس نیز اقلام و کمک‌های خود را از این پویش دریافت می‌کند.

در ادامه این نشست خبرنگاری، با اشاره به اینکه همواره انگشت اتهام مصرف بالای انرژی به‌سوی مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود، پرسید که آیا هدررفت انرژی تنها در بخش خانگی است یا شبکه انتقال، ناآگاهی مصرف‌کنندگان مناطق دورافتاده و نبود آموزش نیز در این میان سهم دارند؟



ربانی در پاسخ به این سوال گفت: مجموعه‌ای از طرح‌های بهینه‌سازی خارج از صنعت پتروشیمی را تعریف کرده‌ایم. در حال حاضر ۷۶ درصد مجتمع‌های پتروشیمی کشور معیارهای استاندارد مصرف را رعایت می‌کنند که دلیل اصلی آن قیمت بالای انرژی در این صنعت و تلاش مدیران برای کاهش هزینه‌هاست.



وی با بیان اینکه در چهار ماه سرد سال، به دلیل مصرف نزدیک به ۷۰ درصدی گاز تزریقی شبکه از سوی بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء، صنعت پتروشیمی با محدودیت تأمین خوراک روبه‌رو می‌شود، افزود: از همین رو سبد طرح‌های بهینه‌سازی ما نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و نشتی‌ها، ساختمان‌ها، صنایع پرمصرفی مانند آجرپزی و حتی گلخانه‌ها و مرغداری‌ها را در بر می‌گیرد.



مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی پتروشیمی با تأکید بر اینکه مردم در هدررفت انرژی مقصر نیستند، تصریح کرد: موضوعی که از آن غفلت شده، آگاه‌سازی و ترویج فرهنگ درست مصرف است. ما به مردم نگفتیم کم مصرف کنید، بلکه آموزش دادیم که مثلاً وقتی غذا به جوش آمد، کم کردن شعله نه‌تنها غذا را خوب می‌پزد، بلکه از سوختن و هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند یا به‌جای باز کردن پنجره در روزهای سرد، شعله بخاری و درجه پکیج را کاهش دهند.



ربانی گفت: تنها با همین راهکارهای ساده می‌توان ۱۰ درصد کاهش مصرف را در بخش خانگی رقم زد.



وی در پایان از تعریف ۱۲ طرح بهینه‌سازی خارج از صنعت و ۸۴ طرح در داخل صنعت خبر داد و خاطرنشان کرد: مجموع صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در بخش خارج از صنعت برای سال جاری بیش از یک میلیارد مترمکعب است که در صورت تحقق، می‌توانیم این عدد را به دو میلیارد مترمکعب برسانیم.

خبرنگاری در ادامه این نشست، با ابراز شگفتی از اعداد صرفه‌جویی اعلام‌شده پرسید چگونه می‌توان در کشوری که سال‌ها گازرسانی در آن تشویق شده، به ارقامی مانند یک میلیارد مترمکعب کاهش مصرف دست یافت؟



ربانی در پاسخ، با اشاره به اینکه یک میلیارد مترمکعب عدد بزرگی است اما در برابر کل مصرف شبکه قابل تحقق است، گفت:

هم‌اکنون نیروگاه‌های کشور سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند و هنوز نیروگاهی با راندمان ۲۲ درصد فعال است. اگر فقط یک درصد راندمان نیروگاهی را افزایش دهیم، بدون نیاز به سوخت جدید، می‌توان ۶۰۰ میلیون مترمکعب تنها در ۱۲۰ روز سرد سال صرفه‌جویی کرد.



وی به همکاری با وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی برای تعریف طرح ۱۵۰ مگاوات افزایش توان بدون سوخت جدید اشاره کرد و افزود: با نصب توربین‌های کلاس E و بازیافت حرارتی، اعداد بزرگی از مصرف گاز کاسته می‌شود و این اعداد کاملاً شدنی است.



ربانی همچنین از کاهش ۱.۷ میلیارد مترمکعبی معادل گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی، استفاده از ال‌پی‌جی (پروپان و بوتان) به‌عنوان سوخت جایگزین در روزهای سخت پیش‌بینی شده است.



وی تأکید کرد: با آگاهی‌بخشی و همراهی مردم، هدف کاهش ۲۰۰ میلیون مترمکعبی برنامه هفتم که امروز بخشی از آن محقق شده، کاملاً در دسترس است.



در بخش دیگری از نشست، خبرنگاری با اشاره به نشست بین‌المللی مبارزه با آلودگی‌های پلاستیکی و اینکه بازیافت پلاستیک در ایران اغلب به‌صورت غیرصنعتی و با شدت مصرف بالای انرژی انجام می‌شود، پرسید آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان رگولاتور این صنعت، برنامه یا مطالعاتی برای بازیافت صنعتی محصولات پلیمری دارد؟



ربانی در پاسخ بر ضرورت ترویج تفکیک زباله از مبدأ و کاهش تولید پسماند تأکید کرد و افزود: باید زنجیرهٔ جمع‌آوری و تحویل پسماند به مبادی بازیافت صنعتی را تقویت کنیم تا هم از مصرف محصولات پلیمری کاسته شود و هم شدت مصرف انرژی در این چرخه کاهش یابد.

در ادامه، خبرنگاری با اشاره به تراکم جمعیتی تهران و مصرف بالای گاز و پلاستیک پرسید کمپین نبض انرژی که به تمام شهرداران مناطق ابلاغ شده، چه جزئیاتی دارد و آیا می‌تواند الگویی برای سایر شهرها شود؟



ربانی در پاسخ تأکید کرد: تهران بزرگترین مصرف‌کنندهٔ گاز کشور است و مصرفش در زمستان به حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. در یک بستر تعاملی با شهرداری تهران تفاهم کردیم که شهرداری همه ظرفیت‌هایش را برای ترویج اصلاح الگوی مصرف بیاورد و در مقابل، ما ۵۰۰ ساختمان شهرداری را بدون هیچ بار مالی برای دولت، از محل صرفه‌جویی حاصل‌شده بهسازی می‌کنیم.



وی افزود: بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و از محل صرفه‌جویی، هم سرمایه‌اش برمی‌گردد و هم سود می‌کند. همچنین قرار است تیم‌های آموزش‌دیده با استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی شهرداری به محله‌ها بروند و مصرف درست انرژی و موضوعاتی مثل کاهش مصرف پلاستیک را آموزش دهند.



واکنش به آسیب صنعت پتروشیمی و افزایش قیمت پلاستیک



خبرنگاری با اشاره به آسیب تأسیسات پتروشیمی در حملات اخیر رژیم صهیونی پرسید که تولید مواد شیمیایی و پلاستیک چقدر آسیب دیده، افزایش قیمت تا کی ادامه دارد و چه تأثیری بر صادرات گذاشته است؟ همچنین گفته می‌شود فشار کاهش مصرف فقط بر دوش مردم است؛ آیا این عادلانه است؟



ربانی تصریح کرد: با وجود حملات ناجوانمردانه، حتی یک روز هم واحدهای پتروشیمی تعطیل نشدند و با تمهیدات انجام‌شده، ذخایری معادل ۴۵ روز نیاز کشور تأمین شد. امروز جز دو سه محصول که متولی بازار و واردات برایشان تمهیدات اندیشیده، در هیچ محصولی کمبود عرضه نداریم و هیچ توجیهی برای افزایش چندبرابری قیمت در بازار خرده‌فروشی وجود ندارد.



وی درباره زمان بازگشت کامل تولید در این زمینه گفت: بازسازی آسیب‌ها در سه فاز سه‌ماهه، شش‌ماهه و دوساله برنامه‌ریزی شده و به‌زودی نشستی شفاف با حضور مدیران ذی‌ربط برگزار خواهد شد.



ربانی درباره قبوض گاز منازلی که در زمان جنگ تخلیه شده بودند نیز توضیح داد: سیستم پلکانی مصرف از ۱۲ پله به ۴ پله تغییر کرده و مصرف هر مشترک با میانگین مصرف شهری خودش سنجیده می‌شود. اگر کسی در خانه نبوده اما سیستم گرمایشی روشن مانده، طبیعتاً قبض بالایی صادر می‌شود. هیچ قبضی بدون ثبت مصرف صادر نشده، اما اگر موتورخانه‌ها به سامانهٔ هوشمند مجهز بودند، می‌شد از راه دور آنها را خاموش کرد.





خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه برخی طرح‌های کاهش مصرف صرفاً توصیه‌ای به نظر می‌رسند و انگیزهٔ اقتصادی ندارند، با طرح سوالی پرسید که آیا این طرح‌ها به صرفه‌جویی واقعی منجر می‌شوند یا در حد توصیه باقی می‌مانند؟



ربانی در پاسخ تصریح کرد: این برنامه از مرحله پایلوت عبور کرده و کاملاً عملیاتی است. اعضای سامانه نبض انرژی با ورود سالانه ۵۰ هزار تومان شارژ می‌شوند؛ با دیدن سه آموزش ۳۰ هزار تومان دیگر دریافت می‌کنند و با مشارکت روزانه می‌توانند تا ۳۰۰ هزار تومان اعتبار برای خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد کسب کنند.



وی از توزیع بیش از ۲۰۰۰ دستگاه بخاری راندمان بالا و پکیج در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان خبر داد و گفت: خانواده‌هایی که بخاری و آبگرمکن ایستاده دارند، می‌توانند در این پویش ثبت‌نام کنند. پس از بررسی، یک پکیج، چهار متر رادیاتور و تجهیزات به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون تومان به‌طور بلاعوض دریافت می‌کنند. این طرح در مدارس، ساختمان‌های شهرداری و حتی با وزارت دفاع نیز در حال اجراست و صرفه‌جویی ناشی از آن تضمین‌کنندهٔ تداوم تولید صنعت پتروشیمی خواهد بود.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتزوشیمی در پاسخ به پرسشی درباره سرعت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی توضیح داد: اختلاف تعرفه قابل توجه خوراک پتروشیمی با دیگر مصرف‌کنندگان مثل بخش خانگی، نیروگاهی و صنایع جزء آن‌قدر زیاد است که طرح‌های بهینه‌سازی را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند. این عزیزان می‌آیند و روی صرفه‌جویی سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌شرط آنکه دوستان ما در شرکت ملی گاز کمک کنند گواهی‌های صرفه‌جویی که به تأیید شرکت‌های دارای صلاحیت می‌رسد و توسط شرکت‌های گاز استانی صادر می‌شود، چرخه مالی خود را طی کند.



وی با اشاره به چالش یکپارچگی قوانین گفت: ما هنوز در کشور آیین‌نامه‌ها و قوانین یکپارچه در این حوزه نداریم و گاهی یک آیین‌نامه از یک سو ابلاغ می‌شود و قانون برنامه هفتم از سوی دیگر مسیر جداگانه‌ای می‌رود. اما صنعت پتروشیمی جدای از مأموریت خود، آمادگی سرمایه‌گذاری برای تأمین خوراکش را در این بخش دارد.



ربانی با اشاره به تجربه برنامه‌های تلویزیونی مربوط به این طرح گفت: پیش از جنگ، در یک برنامه ساعت ده شب فقط در ۱۰ دقیقه بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر عضو سامانه می‌شدند و آموزش می‌گرفتند. بعد از جنگ اما به ما ساعت ۳ بعدازظهر وقت می‌دهند که عملاً بیننده‌ای ندارد.



وی از اصحاب رسانه خواست این موضوع را منعکس کنند تا صداوسیما وقت‌های بهتری در لابه‌لای برنامه‌های پربیننده، مثل مسابقات ورزشی یا جام جهانی، به آموزش مصرف بهینه اختصاص دهد.



ربانی افزود: سال گذشته در حاشیه بازی‌های لیگ برتر، گزارشگران درباره مصرف بهینه انرژی صحبت می‌کردند و بازخورد خوبی داشت. اگر حالا این فرصت‌ها را از دست بدهیم، فقط می‌ماند زیرنویس کم مصرف کنید که نتیجه‌اش همین وضع امروز است.



وی تأکید کرد: رویکرد طرح این نیست که رفاه مردم کم شود، بلکه هدف کاهش اتلاف انرژی و بازگرداندن منافع آن به خود مردم از طریق سامانه شفاف نبض انرژی است.



ربانی در پاسخ به پرسشی درباره آمار مشارکت مردم اعلام کرد: تعداد اشتراک‌های عضو سامانه نبض انرژی امروز به ۴۵۰ هزار رسیده است. نکتهٔ مهم این است که این آمار، تعداد اشتراک گاز است نه نفر. یک اشتراک ممکن است یک مجتمع مسکونی با ۴۰ خانوار باشد. با احتساب میانگین ضریب ۸ برای استان تهران و ضرایب مشابه برای استان‌های شمالی، امروز بیش از دو و نیم میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار دارند.



وی در پایان تصریح کرد: اینجا بحث لایک و کلیک نیست، بلکه تغییر رفتار و سبک زندگی تمرین می‌شود و نتیجه آن صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز کشور است.