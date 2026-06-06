به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست مشترک با مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به سابقه پویش «نبض انرژی» گفت: این پویش از سالهای گذشته آغاز شده و خوشبختانه تا امروز با استقبال بسیار خوب شهروندان روبهرو شده است؛ شهروندان با ثبتنام در این پویش، افزونبر اصلاح الگوی مصرف، میتوانند در کارهای خیر و عامالمنفعه نیز سهیم شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مصرف انرژی در منازل مسکونی افزود: بسیاری از هدررفتهای انرژی در خانهها با راهکارهای بسیار ساده قابل پیشگیری است. مدیریت مصرف انرژی، اصلیترین راه برای کنترل منابع ملی برای حفظ این سرمایهها برای نسلهای آینده است.
بهینهسازی کارآمدتر از توسعه انرژی است
محمدصابر باغخانیپور، مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز در این نشست با تشریح اهداف پویش «نبض انرژی» بیان کرد: هدف اصلی این است که این پویش از سطح ادارات و سازمانها فراتر رفته و به منازل شهروندان راه پیدا کند. بهترین و کارآمدترین راه برای توسعه انرژی، بهینهسازی مصرف آن است.
وی با اشاره به مشارکت داوطلبانه شهروندان ادامه داد: فعالان محیطزیست، بازوان توانمند و داوطلبان مردمی هستند که با همراهی آنها میتوانیم پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب را در سطح گستردهتری در منازل مسکونی ترویج دهیم.
مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه بهینهسازی کارآمدتر از توسعه انرژی است، گفت: این پویش که با تمرکز بر مدیریت مصرف در بخشهای آب و انرژی طراحی شده، تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و توان فنی صنایع، گامی مؤثر برای پایداری محیطزیست کلانشهر تهران بردارد.
براساس این گزارش، با افتتاح موتورخانه ساختمان اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پروژه مشترک شهرداری تهران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بهسازی و نوسازی ۵۰۰ موتورخانه ساختمانهای شهرداری آغاز شد؛ اقدامی عملیاتی که افزون بر کاهش چشمگیر اتلاف انرژی در ساختمانهای عمومی، الگویی برای سایر بخشها بهمنظور مشارکت در پویش «نبض انرژی» به شمار میآید.
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