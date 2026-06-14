به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هند خرید بنزین و گازوئیل از جایگاه‌های عرضه را برای خریداران تجاری منع و خرید روزانه گازوئیل را هم با هدف مقابله با کمبود عرضه داخلی در بحبوحه اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی به‌ دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران محدود کرده است.

براساس یک دستور دولتی هند، جایگاه‌های عرضه سوخت اجازه نخواهند داشت روزانه بیش از ۲۰۰ لیتر گازوئیل به هر مشتری یا وسیله نقلیه بفروشند و در این دستور آمده است که خریداران مجوز فروش دوباره سوخت را ندارند.

خریداران تجاری مانند شرکت‌های حمل‌ونقل، گازوئیل را از فروشگاه‌های خرده‌فروشی شرکت‌های دولتی خریده‌اند که قیمت پایین‌تری نسبت به مراکز عرضه عمده دارد و این موضوع به کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه بعضی از مناطق منجر شده است.

دولت هند اعلام کرد که برای اطمینان از دسترسی عادلانه به بنزین و گازوئیل، جلوگیری از انحراف و احتکار و حفظ تأمین سوخت بی‌وقفه و با قیمت‌های منصفانه، محدودیت‌هایی لازم است.

دهلی‌نو اعلام کرد که گازوئیل که حدود ۴۰ درصد از تقاضای سوخت هند را تشکیل می‌دهد، با نرخ بازار حدود ۴۰ روپیه برای هر لیتر بیشتر از قیمت خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان صنعتی فروخته می‌شود.

دولت همچنین اعلام کرد که فروش گازوئیل ازسوی خرده‌فروشان خصوصی که قیمت سوخت را نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌کنند، ماه گذشته ۵۸ درصد کاهش یافت، درحالی‌که فروش شرکت‌های دولتی افزایش داشت و در برخی مناطق با افزایش بیش از ۳۰ درصدی همراه بود.

دولت اعلام کرد: این تصمیم مصرف‌کنندگان بزرگ را هدف قرار داده است، به‌طوری که از خرید گازوئیل از فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سوءاستفاده از اختلاف قیمت جلوگیری می‌کند.

هند صادرکننده خالص سوخت‌ است، اما فروش بالاتر با نرخ‌های یارانه‌ای در این کشور به سودآوری خرده‌فروشان دولتی ازجمله ایندین اویل، بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم آسیب می‌زند.

این سه شرکت حدود ۹۰ درصد از ۱۰۰ هزار جایگاه عرضه سوخت هند را اداره می‌کنند.

در این دستور، با اشاره به جنگ علیه ایران آمده است که تنش‌های ژئوپلیتیک زنجیره‌های تأمین نفت جهان، لجستیک حمل‌ونقل و دسترسی به فرآورده‌های نفتی را زیر فشار قرار داده است و مدیریت و صرفه‌جویی محتاطانه در این زمینه ضرورت دارد.

در این دستور آمده است که این اقدام‌ها برای یک دوره اولیه تا ۹۰ روز به قوت خود باقی خواهند ماند، مگر اینکه زودتر لغو شوند.