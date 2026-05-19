دومین افزایش قیمت سوخت در هند طی یک هفته؛ بنزین و گازوئیل گران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خرده‌فروشان دولتی سوخت در هند، روز سه‌شنبه قیمت بنزین و گازوئیل را حدود یک روپیه در هر لیتر افزایش دادند. این دومین افزایش قیمت در یک هفته گذشته است که با هدف جبران بخشی از زیان‌های ناشی از اوج‌گیری بهای نفت خام در پی درگیری‌های مرتبط با ایران صورت گرفته است.

بر اساس این افزایش حدود ۰.۹ روپیه‌ای (معادل ۰.۰۰۹۳ دلار)، مصرف‌کنندگان در دهلی‌نو اکنون برای هر لیتر بنزین ۹۸.۶۴ روپیه و برای هر لیتر گازوئیل ۹۱.۵۸ روپیه پرداخت می‌کنند. قیمت نهایی سوخت به دلیل تفاوت در مالیات‌های ایالتی، در سراسر هند متفاوت است.

اگرچه قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل در هند آزاد اعلام شده، اما دولت به دلیل دارا بودن سهام عمده در شرکت‌های اصلی خرده‌فروشی، نفوذ قابل‌توجهی بر قیمت‌ها دارد.

سوجاتا شارما، معاون دبیر وزارت نفت هند، روز دوشنبه اعلام کرد که خرده‌فروشان دولتی سوخت روزانه ۷.۵ میلیارد روپیه زیان متحمل می‌شوند. شارما تأکید کرد که دولت فعلاً برنامه‌ای برای ارائه حمایت مالی به این شرکت‌ها ندارد. منابع آگاه در پالایشگاه‌ها نیز تصریح کردند که برای پوشش زیان‌ها، افزایش‌های قیمتی بیشتری ضروری است.

هند به‌عنوان سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان، یکی از آخرین اقتصادهای بزرگی بود که پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جهش قیمت‌های جهانی، اقدام به افزایش بهای سوخت کرد.

شرکت‌های دولتی «ایندین اویل»، «هیندوستان پترولیوم» و «بهارات پترولیوم» که مجموعاً بیش از ۹۰ درصد از شبکه ۱۰۳ هزار جایگاه سوخت هند را در اختیار دارند، معمولاً قیمت‌ها را به‌صورت هماهنگ تعیین می‌کنند. این شرکت‌ها روز جمعه نیز قیمت بنزین و گازوئیل را ۳ روپیه در هر لیتر افزایش داده بودند که نخستین افزایش قیمت در این کشور طی چهار سال گذشته محسوب می‌شد.

تحلیلگران و توزیع‌کنندگان سوخت پیش‌بینی می‌کنند که روند افزایش قیمت‌ها به‌صورت پلکانی ادامه یابد؛ مشابه وضعیتی که در آوریل ۲۰۲۲ و در دوران همه‌گیری کرونا رخ داد.

در همین حال، احزاب مخالف دولت معتقدند که دولت نارندرا مودی، افزایش قیمت‌ها را به تعویق انداخته بود تا در انتخابات اخیر ایالتی آراء بیشتری کسب کند. حزب «بهاراتیا جاناتا» (BJP) به رهبری مودی، در دو مورد از چهار انتخابات ایالتی پیروز شد و نفوذ سیاسی خود را گسترش داد. مودی اخیراً از مردم خواسته است برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت و مهار تقاضای خرید طلا، سفرهای خود را محدود کنند.