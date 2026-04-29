قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح در ۴ سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری به نقل از رویترز، دادههای انجمن خودروهای آمریکا (AAA) نشان داد میانگین قیمت بنزین در این کشور پس از جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان ماه فوریه، به بالاترین سطح خود در حدود چهار سال گذشته رسیده است.
بر اساس دادههای این انجمن، میانگین قیمت بنزین در پمپ بنزینهای آمریکا روز سهشنبه (هشتم اردیبهشت) با ۷ سنت افزایش به ۴ دلار و ۱۸ سنت برای هر گالن رسید که بیشترین رشد روزانه در بیش از یک ماه بهشمار میآید. قیمت بنزین از اواخر فوریه یک دلار و ۱۹ سنت برای هر گالن یا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت بنزین رانندگان آمریکایی را نگران کرده، زیرا هزینههای انرژی در بحبوحه درگیریهای خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز بهعنوان آبراه حیاتی انتقال حدود یکپنجم از نفت و گاز جهان رشد داشته است.
سوزان بل، تحلیلگر شرکت ریستاد انرژی گفت: هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده و به همین دلیل قیمت نفت خام در حال افزایش است.
تحلیلگران با اشاره به کاهش حاشیه سود بهویژه در سطح خردهفروشی بنزین بهدلیل افزایش اخیر هزینههای انرژی اعلام کردند در صورت تداوم رشد قیمت نفت خام مورد استفاده برای تولید سوخت، قیمت بنزین ممکن است با افزایش بیشتری همراه شود. خردهفروشان با افزایش هزینه تولید سوخت، شاهد کاهش حاشیه سود بودهاند.
تام کلوزا، مشاور ارشد انرژی شرکت گلف اویل، گفت: میانگین حاشیه سود ناخالص خردهفروشان در سراسر این کشور در بیش از پنج سال گذشته حدود ۴۰ سنت برای هر گالن بوده است و خردهفروشان تا هفته گذشته شاهد کاهش حدود ۳۰ سنتی حاشیه سود خود بودهاند.
وی افزود: قیمتهای خردهفروشی بنزین باید افزایش یابد، در غیر این صورت بسیاری از فروشندگان بنزین ضرر خواهند کرد.
قیمت نفت برنت و نفت آمریکا در معاملههای هفته گذشته بهترتیب حدود ۱۶ درصد و ۱۳ درصد افزایش یافت که دلیل آن، نگرانیهای فزاینده درباره عرضه در پی توقف مذاکرات ایران و آمریکا بود.
قیمتها اوایل ماه جاری میلادی بهدلیل امید به رفع اختلال تردد از تنگه هرمز کمی کاهش یافته بود.
پاتریک دی هان، تحلیلگر شرکت گسبادی (GasBuddy) گفت: کمبود عرضه بهدلیل مشکلات چند پالایشگاه و احتمال توقف فعالیت آنها به افزایش قیمت بنزین، بهویژه در میدوست آمریکا دامن زده است.
واحد نفت خام و برخی دیگر از بخشهای پالایشگاه وود ریور متعلق به شرکت انرژی فیلیپس ۶۶ در ایلینوی، با ظرفیت تولید روزانه ۳۵۶ هزار بشکه، پایان فوریه برای انجام یک دوره عملیات تعمیر و نگهداری ۴۵ روزه تعطیل شده است.
در همین حال شرکت ماراتون پترولیوم اواسط ماه مارس عملیات تعمیر و نگهداری پالایشگاه رابینسون با ظرفیت روزانه ۲۵۳ هزار بشکه در ایلینوی را آغاز کرد و انتظار میرود فعالیت این واحدها تا اواسط ماه مه متوقف باشد.
آخر هفته، قطع موقت برق در پالایشگاه نفت ۴۴۰ هزار بشکهای شرکت بیپی در وایتینگ در ایالت ایندیانا، فعالیت یکی از واحدهای پالایش آن را متوقف کرد.
