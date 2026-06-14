ظرفیت بارگیری و تخلیه ریلی در بندر کاسپین ۶ برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت‌نژاد ظهر یکشنبه در روز دوم اجلاس نقش آفرینی اتاق های بازرگانی کشور با محوریت توسعه دریای کاسپین با اشاره به ظرفیت‌های اداره کل شماره ۲ که از سال ۱۳۹۷ افتتاح شده است، اظهار کرد: این اداره کل با مرکزیت شهر رشت، تمام استان قزوین و گیلان را پوشش می‌دهد و امروز محور صحبت ما به آستارا و بندر کاسپین اختصاص دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق حمل‌ و نقل ترکیبی در سال ۱۴۰۱ گفت: سال ۱۴۰۱، یک محموله کاغذی از افغانستان و جمهوری آذربایجان وارد مرز آستارا شد و به صورت ترکیبی (جاده‌ای و ریلی) به رشت آمد و از رشت نیز به صورت ریلی، مسافت ۱۷۳۵ کیلومتر را طی کرد و به هندوستان رفت. این اتفاق بسیار خوبی بود که افتاد.

رحمت‌نژاد با تأکید بر لزوم عدم توقف بر سر موضوع حلقه مفقوده افزود: من خواهش می‌کنم که ما منتظر احداث ۱۶۲ کیلومتر باقیمانده نباشیم. هرچند این حلقه مفقوده یکی از اولویت‌های مهم دولت و وزارت راه است و عملیات احداث آن در حال انجام است، اما نظر من این است که پیش از اتمام آن، حمل‌ونقل ترکیبی را با استفاده از جاده آغاز کنیم. ما نباید بگوییم رقابت جاده با ریل، بلکه رفاقت جاده و ریل داریم.

مدیرکل راه آهن شمال ۲ تصریح کرد: اگر بتوانیم از رشت تا ریل، بار را از طریق جاده منتقل کرده و سپس از طریق ریل به هندوستان بفرستیم، این پروژه دو سر برد خواهد داشت؛ یعنی واگن‌ها از هندوستان هم خالی برنمی‌گردند و بار برگشت خواهند داشت. من امیدوارم همین جلسه سرآغازی برای خیر و برکت باشد و انشاءالله حمل‌ونقل ترکیبی را استارت بزنیم.

وی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌ها در استان گیلان خاطرنشان کرد: شرکت حمل‌ونقلی که بتواند کانتینر جابجا کند، در استان وجود دارد. شرکت آستارا به اندازه کافی تریلی دارد. ضمن اینکه تعرفه‌های رقابتی نیز برای حمل بار تعیین شده است تا بتوانیم حمل‌ونقل را برای صاحبان کالا ارزان‌تر کنیم.

رحمت‌نژاد با تأکید بر قابلیت‌های عملیاتی راه آهن شمال ۲ گفت: ما زیرساخت‌ها را آماده کرده‌ایم و سیستم را به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی توزیع کرده‌ایم. فعالیت حمل‌ونقل ما تعطیلی‌ناپذیر است و دیگر تعطیلات، شب و روز، برف و باران و مناسبت‌های خاص نداریم. به صورت ۲۴ ساعت فعال هستیم تا بتوانیم ظرفیت بنادر شمالی را فعال کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال ۲ با اشاره به مزایای حمل‌ونقل ریلی نسبت به جاده‌ای اظهار داشت: حمل ریلی باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی زیست‌محیطی و کاهش تلفات جاده‌ای می‌شود. در حال حاضر ۲۵ درصد از بار بنادر کشور بر عهده راه آهن است. با یک قطار ۳۲ واگنی، ۱۵۰۰ دستگاه نیسان از جاده حذف می‌شود. این عدد بسیار مهمی است، زیرا جاده‌های استان گیلان را برای مسافران و شهروندان عزیز آزاد می‌کند.

وی افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر تلفات جاده‌ای داریم، در حالی که این عدد در راه آهن به طور متوسط به ۱۰ نفر در سال می‌رسد. در بحث سوخت نیز، جابجایی یک تن‌بار به ازای هر کیلومتر در جاده ۳۳.۳ سی‌سی مصرف دارد، در حالی که در ریل تنها ۷.۵ سی‌سی مصرف می‌شود؛ یعنی مصرف سوخت در جاده چهار و نیم برابر بیشتر از ریل است.

رحمت‌نژاد در خصوص انواع واگن‌های در اختیار راه آهن گفت: واگن‌هایی برای حمل کانتینر، محصولات فولادی، مایعات (نفت، بنزین، گاز، مازوت)، زغال سنگ و محصولات معدنی داریم. تجهیزات بارگیری شامل جرثقیل‌های انواع مختلف و سایر امکانات مهندسی نیز فراهم است.

مدیرکل راه آهن شمال ۲ با اشاره به اتصالات ریلی استان‌ها تصریح کرد: در مرکز رشت، بنادر شش‌گانه دریای خزر شامل بندر کاسپین، امیرآباد مازندران و منطقه آزاد انزلی اتصال ریلی دارند. همچنین از مرز ترکیه، افغانستان، بندر امام خمینی (ره)، شلمچه و تبریز (رازی) نیز متصل هستیم. سه کریدور غربی، شرقی و میانی داریم که از طریق جمهوری آذربایجان در زمان مناسب می‌توانیم به صورت ریلی به بندرعباس برسیم.

وی با اشاره به ظرفیت بندر کاسپین افزود: امسال برای بندر کاسپین، جابجایی نیم میلیون تن بار پیش‌بینی شده است. سال گذشته راه آهن برنامه حمل به مقاصد افغانستان و تاجیکستان را داشته است. در جدول صادرات، ۲۶ هزار تن مربوط به پنج کشور بوده و آستارا با عملکرد ۳۴۱ هزار تن، ۱۷ درصد سهم را به خود اختصاص داده و رتبه دوم ترانزیت را داشته است.

رحمت‌نژاد در پایان با اشاره به ظرفیت بارگیری بندر کاسپین گفت: ما ۱۱۰ هزار متر مربع زیرساخت در آستارا داریم همزمان با جنگ رمضان ایستگاهی احداث کرده ایم که ظرفیت بارگیری کاسپین را شش برابر کرده‌ایم و همزمان نیز با جنگ رمضان در ۳۰۰ متری ورودی اسکله بندر کاسپین ایستگاهی احداث شده که ظرفیت بارگیری و تخلیه ریلی را شش برابر کرده است.