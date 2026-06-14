گسترش برنامه شناسایی استعدادهای درخشان در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، با اشاره به تحقق پوشش سراسری ۹۸ درصدی در اجرای برنامه ملی شهاب و رشد دو درصدی نسبت به سال گذشته، این موفقیت را نقطه عطفی در مسیر استقرار و تعمیق این برنامه ملی دانست و آن را حاصل همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش حرفهای مدیران، معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش در سراسر کشور عنوان کرد.
وی با قدردانی از معلمان دوره دوم ابتدایی، مدیران مدارس و راهبران برنامه شهاب اظهار داشت: اعتبار و اثربخشی برنامه ملی شهاب، بیش از هر چیز مرهون همت بلند آموزگاران و مدیرانی است که با نگاه تربیتی عمیق و احساس مسئولیت مثالزدنی، رسالت شناسایی و هدایت استعدادهای دانشآموزان را به شایستگی انجام دادهاند.
یاوری همچنین از تلاش مدیران کل آموزش و پرورش استانها، اعضای ستاد اجرایی شهاب، معاونین آموزش ابتدایی، رؤسای ادارات و مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور قدردانی کرد و نقش آنان را در تحقق این مأموریت ملی، راهبردی و تعیینکننده دانست.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به عملکرد ممتاز برخی استانها از جمله بوشهر، آذربایجان شرقی، کرمان، گلستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، ایلام، فارس، سمنان و شهرستانهای تهران که موفق به عبور از شاخص ۹۹ درصدی شدهاند، از تلاش تمامی استانهایی که فراتر از هدفگذاری ۹۷ درصدی حرکت کردهاند نیز تقدیر کرد.
وی در ادامه با بیان قدردانی از مقام عالی وزارت، اعضای شورای معاونین، ستاد مرکزی برنامه شهاب و کمیته علمی و فنی این برنامه، نقش مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات را در ایجاد زیرساختهای پایش و اجرای سراسری بسیار مهم ارزیابی کرد.
یاوری با اشاره به نقش همکاران خود در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تأکید کرد: برنامه ملی شهاب باید بهعنوان سازوکاری پایدار برای تحقق عدالت آموزشی و شناسایی نظاممند استعدادها تداوم یابد تا زمینهساز پرورش نسلی اندیشمند، خلاق و مسئولیتپذیر باشد.
وی ابراز امیدواری کرد این مسیر، به شکوفایی نسلی تمدنساز برای آینده ایران اسلامی منتهی شود.
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