حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روزهای آغازین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ورود به موسم عزاداری ماه محرم، آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا(ع) روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به زمان و محل برگزاری این مراسم افزود: این آیین معنوی از ساعت ۱۸ در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر بانوی کرامت آغاز میشود و خادمان، زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه(س) در آن حضور خواهند داشت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرد: مراسم اهتزاز پرچم عزا از جمله برنامههای شاخص حرم مطهر در آستانه ماه محرم به شمار میرود که هر ساله با حضور گسترده ارادتمندان اهلبیت(ع) برگزار میشود.
حسینزاده با اشاره به بخشهای مختلف این مراسم گفت: در این برنامه حجتالاسلام والمسلمین صادقی واعظ به ایراد سخن خواهد پرداخت و اجرای مراسم نیز بر عهده مهدی کلانترزاده خواهد بود.
وی افزود: در ادامه این آیین، سید محمدجواد شرافت با شعرخوانی به بیان اشعار آیینی و عاشورایی میپردازد و مهدی فروغی نیز در ابتدای برنامه آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: همچنین سید علی حسینینژاد با مرثیهسرایی و مداحی، یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش را در فضای حرم مطهر طنینانداز خواهد کرد.
اعلام برنامه محافل عزاداری دهه نخست محرم در حرم مطهر بانوی کرامت
حسینزاده در ادامه اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ویژهبرنامههای عزاداری دهه نخست این ماه در بخشهای مختلف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسمها با حضور سخنرانان، مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) در نوبتهای مختلف روز و شب پیشبینی شده و زائران و مجاوران حرم مطهر میتوانند در این محافل معنوی حضور یابند.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرد: محفل عزاداری شبهای دهه اول محرم پس از اقامه نماز عشاء برگزار میشود که در آن آیتالله سیدمهدی میرباقری به ایراد سخن خواهد پرداخت و علی حبیبزاده نیز به مرثیهسرایی و مداحی میپردازد.
وی ادامه داد: همچنین مراسم قرائت زیارت عاشورا در نوبت پیش از ظهر و از ساعت ۱۱ با قرائت حجتالاسلام والمسلمین تاجیک برگزار خواهد شد.
حسینزاده با اشاره به دیگر برنامههای این ایام گفت: محفل عزاداری بعد از نماز عصر نیز در دهه نخست محرم برگزار میشود که حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در آن به سخنرانی میپردازد و عباس حیدرزاده نیز مرثیهسرایی خواهد کرد.
وی افزود: برنامه عزاداری پیش از اذان مغرب نیز از ساعت ۱۶ با حضور هیئت محبین اهلبیت(ع) برگزار میشود و حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان در این مراسم به سخنرانی و مرثیهخوانی خواهد پرداخت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف تبیین معارف عاشورایی و گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) در فضای معنوی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار میشود.
وی با اشاره به تدارک برنامهای ویژه برای بانوان گفت: مراسم عزاداری دهه نخست محرم ویژه بانوان نیز همه روزه از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.
حسینزاده افزود: در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین احمد حسینیتبار به ایراد سخن میپردازد و حسن اسداللهی نیز به مداحی و مرثیهسرایی خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: همچنین قرائت زیارت عاشورا در این محفل معنوی توسط سیدعلی حسینیتبار انجام میشود.
قم- مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم حضرت معصومه(س) از برگزاری آیین اهتزاز پرچم عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همزمان با آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان در حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روزهای آغازین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ورود به موسم عزاداری ماه محرم، آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا(ع) روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
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