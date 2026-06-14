مردم شاهرود در اهدای خون رکوردشکنی کردند؛ یک و نیم برابر نرخ ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عامری ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در سازمان انتقال خون شاهرود بیان کرد: شهرستان شاهرود بیشترین اهدا کننده خون در بین شهرستان های استان سمنان را دارد.

وی با بیان اینکه تعداد اهداکننده خون استان سمنان و شهرستان شاهرود از نرم ملی کشور بیشتر است، افزود: در این استان تقریباً دو برابر کشور، اهدا کننده خون وجود دارد.

مدیر انتقال خون شاهرود ادامه داد: در حالی در شاهرود و استان سمنان ۴۲ اهدا کننده خون در هر هزار نفر وجود دارد که در کشور این نرم ۲۸ نفر در هزار نفر است.

عامری با بیان اینکه شاهرود از شاخص کشوری اهدا کننده بیشتری دارد، تاکید کرد: در استان سمنان و شهرستان شاهرود سیاست های تشویقی و ترغیبی بیشتری در سال های اخیر برای اهدای خون انجام می شود.

وی با بیان اینکه سیاست های ترویج و تبیینی نیز در دستور کار انتقال خون استان سمنان قرار دارد، افزود: خوشبختانه مردم متدین شهرستان شاهرود همراهی خوبی با انتقال خون دارند.

مدیر انتقال خون شاهرود با بیان اینکه این امر نشان از هم نوعدوستی و مهربانی مردم شاهرود دارد، افزود: شرایط بانک خون شهرستان، مناسب است.