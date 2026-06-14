متا سرمایه اش را از استارت آپ چینی خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، فرایند جداسازی استارتاپ هوش مصنوعی چینی مانوس و توقف اشتراک‌گذاری داده میان این شرکت و متا تکمیل می‌شود. این اقدام گامی مهم در اجرای دستور دولت چین برای واگذاری سهام مانوس است؛ دستوری که حدود دو ماه پیش با استناد به ملاحظات امنیتی صادر شد.

بر اساس این گزارش، متا دسترسی مانوس به سیستم‌های داخلی خود را قطع کرده و استفاده از ابزارهای این استارتاپ را در پروژه‌های داخلی برای کارکنانش ممنوع کرده است. همزمان، دو شرکت در مسیر جداسازی کامل قرار گرفته‌اند.

در همین حال، هم‌بنیان‌گذاران مانوس مذاکرات اولیه‌ای را برای جذب حدود یک میلیارد دلار سرمایه از سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کرده‌اند تا بتوانند سهام این استارتاپ را از متا بازخرید کنند. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار سرمایه‌گذاری مشترک در چین و در نهایت عرضه سهام شرکت در بورس هنگ‌کنگ باشد.

هنگ‌کنگ در سال جاری به یکی از مقاصد اصلی عرضه اولیه سهام شرکت‌های هوش مصنوعی چینی تبدیل شده است و استارتاپ‌هایی مانند MiniMax و Zhipu نیز برای ورود به این بازار برنامه‌ریزی کرده‌اند.

آنچه قرار بود به نقطه عطفی برای صنعت هوش مصنوعی چین تبدیل شود، اکنون در حال رنگ باختن است. این تحول نشان می‌دهد پکن مصمم است کنترل خود بر فناوری‌های راهبردی و حساس را حفظ کند؛ حتی اگر شرکت‌های فعال در این حوزه از نظر حقوقی در خارج از چین ثبت شده باشند.

علاوه بر الزام به واگذاری سهام، دولت چین محدودیت‌های سفر مدیران و پژوهشگران شرکت‌های خصوصی را نیز تشدید کرده است. بر این اساس، این افراد برای خروج از کشور باید مجوز دولت را دریافت کنند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی پیش از پذیرش سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی، ملزم به دریافت تأییدیه دولت هستند؛ اقدامی که لایه جدیدی به سیاست‌های کنترلی چین بر صنعت هوش مصنوعی می‌افزاید.