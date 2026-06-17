رهبران جی ۷ خواستار دسترسی به هوش مصنوعی پیشرفته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چنین اقدامی زمینه را برای رفع محدودیت ها بر استفاده کاربران غیرآمریکایی از این مدل ها فراهم می کند.

شرکت آنتروپیک روز جمعه دسترسی تمام کاربرانش به مدل های «فابل ۵» و «مایتوس ۵» را غیرفعال کرد که پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی آن هستند. این شرکت اعلام کرد پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مسدودسازی دسترسی اتباع خارجی به پیشرفته ترین مدل هایش به دلیل نگرانی های امنیت ملی چنین اقدامی را انجام داده است.

یکی از منابع دیپلماتیک اعلام کرد تعدادی از نمایندگان کشورهایی که در نشست سالانه رهبران گروه هفت (G۷)، متشکل از کشورهای ثروتمند جهان، شرکت کرده بودند، درباره ایده گسترش دسترسی به مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با نمایندگان آمریکا گفت‌وگو کردند.

این گفتگوها به طور کلی با «اسکارت هواردلوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا و درحاشیه شام افتتاحیه اجلاس جی ۷ در فرانسه انجام شده است. به گفته یکی از منابع که خواسته ناشناس بماند، شرکای معتبر ممکن است شرکت یا کشور باشند.

توافقی که دسترسی وسیع تری به مدل های پیشرفته فراهم می کند به کشورهای عضو جی ۷ امکان استفاده از مدل های پیشرفته برای توسعه دفاع امنیت سایبری قدرتمند در مقابل رقبایی مانند چین را می دهد.

انتظار می رود مدیران ارشد آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل که همگی درحال توسعه مدل های هوش مصنوعی پیشرفته هستند، در این اجلاس شرکت می کنند تا درباره موضوعات فناوری از جمله قانونگذاری، زیرساخت هوش مصنوعی و شبکه ها صحبت کنند.