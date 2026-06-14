به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری میامی در محل فرمانداری این شهرستان با تاکید به اینکه علیرغم فشارهای اقتصادی کشور پروژه های عمرانی استان سمنان در حال انجام است، افزود: برای شتاب بخشی به این منظور نیازمند تقویت هم افزایی دستگاه ها هستیم.

وی از فضای همدلی میان بخش های مختلف در استان سمنان ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: این رویه در شهرهای استان نیز باید دیده شده و الگو سازی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تاکید به اینکه همراهی میان فرمانداران، دستگاه ها، نهادها و سایر گروه های مردمی موجب ارتقا خدمات رسانی می شود، ادامه داد: در برنامه های ویژه دهه محرم و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب این هماهنگی ها دیده شده است.

آقا براری به موضوع انتخابات شورای شهر و روستا اشاره و با تاکید بر افزایش مشارکت عمومی و انتخاب آگاهانه مردم، اظهار کرد: مقدمات اولیه آن فراهم شده و به محض اعلام فراخوان طبق برنامه ریزی فرایند طی خواهد شد.

وی افزود: از مدیران میامی انتظار می رود تا به موقع برای استفاده صحیح از امکانات، منابع عمومی و جذب به موقع اعتبارات اقدام کنند تا پروژه های عمرانی و زیرساخت های شهرستان با سرعت و کیفیت شتاب گیرد.