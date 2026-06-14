به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن چهلمین روز شهادت شهدای تخریب در زنجان مراسم موکب شنبه‌های ام‌البنین با همکاری زینبیه اعظم زنجان و حضور خانواده شهدا برگزار شد.

مراسم چهلم شهدای تخریب در زنجان که با حضور خانواده شهدا برگزار شده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه شهدای تخریب به مداحی و مرثیه‌سرایی پرداخته شد.

در، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، لوح یادبود موکب شنبه‌های ام‌البنینی و زینبیه اعظم زنجان تقدیم خانواده‌های شهدا گردید.

همچنین قابل ذکر هست به برکت نام حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، ۴۰۰ بسته متبرک جهت توزیع میان همشهریان عزیز آماده و ارسال شد.