برگزاری برنامه های بصیرت عاشورایی در ۲۰ بقعه متبرکه شاخص البرز

محمد مولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه های بصیرت عاشورایی از هم اکنون در بقاع متبرکه و موقوفات با نیات مرتبط آغاز شده، گفت: این برنامه ها با آیین تعویض پرچم و تشت گذاری در بقاع متبرکه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بقاع متبرکه به مدت ۱۰ تا ۱۲ شب میزبان عزاداران حسینی هستند، اظهار داشت: برنامه های عزاداری در تمام بقاع متبرکه و موقوفات با نیات مرتبط عزاداری امام حسین (ع) برگزار می شود ولی در بقاع متبرکه شاخص برنامه هایی همچون برگزاری خیمه معرفت، مشاوره، غرفه کودک و نوجوان، غرفه های پاسخگویی، جلسات جهاد تبیین، سبک زندگی اسلامی، سخنرانی مذهبی و غرفه های چند مذهبی دایر هستند.

وی گفت: همچنین در این شب ها موکب های سیار بقاع متبرکه در تجمعات شبانه فعال هستند ضمن اینکه برنامه ها ی سینه زنی و عزاداری نیز در این مراسمات انجام می شود.

مولایی با بیان اینکه در این شب ها از مداحان و سخنرانان کشوری دعوت می شود، افزود: در بقاع متبرکه شاخص علاوه بر مبلغین بومی، ۱۰ مبلغ غیربومی اعزامی نیز فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: در بعضی از بقاع متبرکه شاخص استان و شهرستان کرج همچون امامزادگان طاهر (ع)، محمد (ع) و حسن (ع) در دو نوبت ظهر و شب برنامه عزاداری برگزار می شود.

صیانت از نیات واقفان خیراندیش

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز بیان کرد: در راستای نظارت و صیانت نیات واقفان خیراندیش و جهت‌دهی به نحوه مصرف و هزینه‌کرد عواید حاصله از موقوفات متصرفی مرتبط با نیات تعزیه‌داری، روضه‌خوانی و اطعام در قالب کمک به هیات‌های مذهبی، بقاع متبرکه و مساجد البرز اجرا خواهد شد.

وی یادآورشد که اجرای برنامه برنامه احلی من العسل، محافل انس با قرآن کریم ، ایستگاه‌های صلواتی و اطعام و پذیرایی از زائران از دیگر برنامه های این ایام است.

بصیرت عاشورایی سرحلقه تمام درس ها

مولایی گفت: آنچه که در مکتب عاشورایی بسیار مهم است و سرحلقه تمام درس ها و عبرت ها برای طول تاریخ اسلام و عاشورا هست بصیرت عاشورایی است زیرا بخشی از درس ها در زیرمجموعه بصیرت تعریف می شود.

وی با بیان اینکه اگر در هر فرد و اجتماعی بصیرت باشد تعریف ها از ارکان اجتماعی و لوازم اجتماعی تفاوت می کند با جامعه ای که در آن بصیرت نباشد، افزود: اگر بصیرت دینی در جامعه حاکم باشد آن جامعه ارزش هایش بر اساس بصیرت دینی تعریف می شود.

وی اظهار کرد: در هر جامعه ای بصیرت به عنوان یک محور و رکن اساسی امور آن جامعه است حتی در جامعه غیر موحد و غیرمسلمان هم باید به این نکته توجه کرد.