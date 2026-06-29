به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محبی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به بروز شکستگی در خط انتقال آب شهرستان بشاگرد، اظهار کرد: در محدوده رودخانه یامای به دلیل فرسودگی خط انتقال، شکستگی در شبکه ایجاد شده که برای رفع این مشکل، عملیات تعمیر و اصلاح خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: به منظور اجرای این عملیات آب شرب مشترکان شهر سردشت، شهرک‌های امام خمینی (ره) و امام حسین (ع) و روستاهای وی‌، چوخون، جگدان، علی‌آباد، آهون، گروغ و دهن‌دره شبابک از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۹ تیرماه به مدت ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.



معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه حدود پنج هزار نفر از ساکنان این مناطق تحت تأثیر این قطعی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: با اتمام عملیات اصلاح خط انتقال، مشکل شکستگی و اختلال در تأمین آب شرب این مناطق به صورت ریشه‌ای برطرف می‌شود و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.



محبی خاطرنشان کرد: در مدت اجرای عملیات تأمین آب مورد نیاز مشترکان از طریق منابع جایگزین شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و همچنین آبرسانی سیار با تانکر انجام می‌شود تا ساکنان مناطق تحت پوشش با کمبود آب مواجه نشوند.