  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

محبی: مشکل خط انتقال آب بشاگرد برطرف می‌شود

محبی: مشکل خط انتقال آب بشاگرد برطرف می‌شود

بندرعباس - معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با اجرای عملیات اصلاح خط انتقال فرسوده، مشکل تأمین آب شرب بخشی از شهرستان بشاگرد به صورت اساسی برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محبی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به بروز شکستگی در خط انتقال آب شهرستان بشاگرد، اظهار کرد: در محدوده رودخانه یامای به دلیل فرسودگی خط انتقال، شکستگی در شبکه ایجاد شده که برای رفع این مشکل، عملیات تعمیر و اصلاح خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور اجرای این عملیات آب شرب مشترکان شهر سردشت، شهرک‌های امام خمینی (ره) و امام حسین (ع) و روستاهای وی‌، چوخون، جگدان، علی‌آباد، آهون، گروغ و دهن‌دره شبابک از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۹ تیرماه به مدت ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه حدود پنج هزار نفر از ساکنان این مناطق تحت تأثیر این قطعی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: با اتمام عملیات اصلاح خط انتقال، مشکل شکستگی و اختلال در تأمین آب شرب این مناطق به صورت ریشه‌ای برطرف می‌شود و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.

محبی خاطرنشان کرد: در مدت اجرای عملیات تأمین آب مورد نیاز مشترکان از طریق منابع جایگزین شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و همچنین آبرسانی سیار با تانکر انجام می‌شود تا ساکنان مناطق تحت پوشش با کمبود آب مواجه نشوند.

کد مطلب 6874695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها