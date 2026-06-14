هواشناسی: دمای ۱۰ شهر اصفهان از ۴۰ درجه فراتر رفت

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بیست و چهارم خردادماه و در آستانه تابستان، بیشینه دما در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد، خور و بیابانک، لنجان، آران و بیدگل، کاشان، بادرود نطنز، چوپانان و فلاورجان از ۴۰ درجه سلسیوس فراتر رفت.

به گفته وی، خور و بیابانک، گرم‌ترین ایستگاه استان اصفهان، امروز دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه کرد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: امروز دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی اضافه کرد: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی ابراز کرد: آسمان استان نیز تا پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری در ساعات بعد ازظهر وزش باد پیش‌بینی می شود که در مناطق شمالی و شرقی گاهی با خیزش گردوخاک محلی همراه است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ساعات عصر و شب وزش باد شدید و توفان گردوخاک در نواحی شرقی استان دور از انتظار نیست.

به گفته معتمدی، فعالیت و نفوذ گردوخاک از این نواحی به مرکز استان سبب کاهش دید و افت کیفیت هوا در نیمه شرقی و مرکزی خواهد شد.