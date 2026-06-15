ملیحه معقولی از تغییر شرایط جوی استان از اواخر روز دوشنبه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، روز گذشته یکشنبه جوی پایدار در بیشتر مناطق استان حاکم بود.
وی افزود: با استقرار سامانه کمفشار و حاکمیت جریانات غالب جنوبی موجب پایداری نسبی هوا در سطح استان شده و شرایط جوی آرامی را رقم زده است.
وی افزود: از عصر دوشنبه به تدریج با نفوذ زبانههای سامانه پرفشار، تغییر جهت جریانات و عبور متناوب امواج کمدامنه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ابر، وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید موقتی فراهم خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: این ناپایداریها در روز سهشنبه نیز در سطح استان تداوم خواهد داشت و در برخی مناطق میتواند با بارشهای پراکنده و افزایش سرعت وزش باد همراه باشد.
معقولی با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه گفت: انتظار میرود ناپایداریها در این روز محدود به ساعات عصر و شب و همچنین مناطق مرتفع و کوهستانی استان باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای فعلی، در روزهای پایانی هفته از شدت ناپایداریها کاسته شده و جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد شد.
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