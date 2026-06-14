افتتاح ساختمان اداری فدراسیون هندبال با حضور دنیامالی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اداری فدراسیون هندبال عصر امروز یکشنبه (۲۴ خرداد) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، مسئولین وزارت ورزش ، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و اهالی این رشته برگزار شد.



ساختمان اداری این فدراسیون که در طی دو جنگ تحمیلی در یک سال گذشته دو بار تخریب و آسیب دیده بود با جانمایی مجدد در مجموعه فدراسیون، بازسازی و عصر امروز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مجموعه جدید اداری فدراسیون هندبال جنب سالن اصلی تیم های ملی شهید سلیمانی جنب مجموعه انقلاب تهران واقع شده و به گفته علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال بازسازی این مجموعه شامال بخش اداری، هتلینگ و سالن بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

