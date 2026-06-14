۱۲ میلیارد هزینه بازسازی فدراسیون هندبال شد/ یک مربی کروات جذب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداری فدراسیون هندبال در جمع خبرنگاران گفت: ساختمان و سالن فدراسیون هندبال بعد از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در روز دوم جنگ مورد اصابت واقع شد و قسمت هتلینگ و بخش هایی از ساختمان اداری و کف سالن کامل تخریب شد. سالن هندبال و بخش اداری نیز آسیب دید.



وی افزود: این حمله باعث شد تا سقف بخش اداری کامل تخریب شود. در نخستین اقدام سریعا سوئیت های هتل را دوباره ساختیم و دو روز بعد از حمله عملیات عمرانی را با حمایت دنیامالی وزیر ورزش انجام دادیم و مجددا بخش هتلینگ، سالن و ساختمان اداری فدراسیون را ساختیم.



وی ادامه داد: قسمت اداری در شان فدراسیون هندبال نبود و فضای خوبی نداشت و این حمله سبب شد تا در همان محل، ساختمان جدید اداری را احداث کنیم.



پاکدل تصریح کرد: این تلاش ما نشان داد که آمریکا و اسرائیل نمی تواند مانع عزم و اراده ما شود. جامعه ورزش با افتخار کنار مردم ایستاده است و به برکت خون شهدای جنگ رمضان امروز ساختمان جدید اداری را افتتاح می کنیم تا به همه نشان دهیم که اینجا ایران است.



وی در مورد هزینه بازسازی این مجموعه هم گفت: بالغ بر ۱۲ میلیارد هزینه ساخت و بازسازی این مجموعه بود که ۹۰ درصد هزینه ها را حامیان مالی پرداخت کرده اند و کمترین منابع از وزارت ورزش بوده است. امیدوارم به زودی هم با حمایت وزیر بتوانیم کمپ تیم های ملی را بسازیم.



رئیس فدراسیون هندبال در ادمه پیرامون وضعیت سرمربی تیم ملی مردان گفت: سرمربی بعد از یک پروسه سخت و بررسی ۶ گزینه ای که مد نظر داشتیم ، روز گذشته انتخاب شد. با یک گزینه خوب قرارداد مربی خارجی منعقد شده است و تلاشمان این است که هر چه سریعتر ویزای وی صادر شود تا در طی چهار روز اول تیر ماه در ایران حضور یابد.



رئیس فدراسیون هندبال افزود: این مربی اهل کروات است که بازیکن بزرگی در جهان هندبال است و از آسیا شناخت خوبی دارد.



وی عنوان کرد: در فدراسیون جهانی هندبال بازی های آسیایی نیست و باشگاه ها مکلف نیستند بازیکنان را در اختیار ما بگذارند و الان هم با وجود رایزنی مخالفت کردند تا لژیونرها در تیم ملی برای بازی های آسیایی حضور یابند.