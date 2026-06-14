انتخاب «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» به عنوان شعار سال هیئت ها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هیئت و تشکل‌های دینی شعار مشترک هیئت‌های مذهبی در محرم ۱۴۰۵ را «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ نحن المنتقمون اعلام کرد؛ شعاری که به گفته حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس این سازمان، پس از طی فرآیندی چندمرحله‌ای و با رأی عموم هیئت‌ها انتخاب شده و قرار است در کنار حفظ استقلال هیئت‌ها، پیوندی محتوایی و راهبردی میان خیمه‌های حسینی ایجاد کند.

سال گذشته نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه، شعار «ایران، حسین تا ابد پیروز است» به عنوان شعار مشترک هیئت‌های مذهبی برگزیده شده بود؛ شعاری که به گفته حجت‌الاسلام مجید باباخانی، امتداد آن را می‌توان در شعار محرم امسال نیز مشاهده کرد.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، درباره فرآیند انتخاب شعار مشترک محرم ۱۴۰۵ گفت: مثل همه سال‌ها، خط محتوایی محرم با همفکری علما، مبلغین و عناصر راهبردی عرصه هیئت به یک نتیجه واحد رسید. آن خط محتوایی به نخبگان جریان هیئت‌های مؤثر، مداحان و اهل هیئت پیشنهاد شد تا شعارهای خود را ارائه دهند. شعرا نیز در این فرآیند حضور داشتند و از بین شعرها و شعارهایی که پیشنهاد شده بود، حدود ۵۰ شعار در انتخاب اولیه برگزیده شد. از میان آن‌ها چهار شعار به عنوان چهار منتخب نهایی انتخاب و به رأی عموم هیئت‌ها گذاشته شد و در نهایت شعار "در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم" به عنوان شعار برگزیده انتخاب شد.

شعار مشترک؛ نخ تسبیح هیئت‌ها

وی درباره هدف تعیین شعار مشترک برای هیئت‌ها تأکید کرد: موضوع شعار مشترک از سال‌ها پیش توسط بعضی از هیئت‌ها، تشکل‌های شاخص و هیئت‌های ویژه کشور آغاز شده بود که مجموعه جامعه ایمانی مشعر آن را با قوت بیشتری ادامه داد. سازمان هیئت نیز در شش، هفت سال اخیر تلاش کرده است انسجامی در این موضوع ایجاد کند که الحمدلله با همراهی همه شبکه‌ها از جمله جامعه ایمانی مشهد شکل گرفته است.

باباخانی ادامه داد: هدف این است که هر هیئت شعار خودش را داشته باشد، اما یک شعار مشترک بتواند باعث پیوند محتوایی و راهبردی همه هیئت‌ها در کنار یکدیگر شود؛ در واقع آن نخ تسبیحی باشد که هیئت‌ها را به همدیگر پیوند می‌زند.

از «ایران، حسین تا ابد پیروز است» تا «خونخواه و جانفداییم»

باباخانی درباره تفاوت شعار امسال با شعار سال گذشته گفت: شعار سال گذشته که در ایام جنگ ۱۲ روزه انتخاب شد، به نوعی در شعار امسال نیز سریان و امتداد پیدا کرده است. "ایران، حسین تا ابد پیروز است" همچنان شعاری زنده، جاری و معنادار است، اما حوادث تلخی که در این مدت رقم خورد و به شهادت رهبر شهید، امام جامعه و مقتدای ما انجامید، مفهوم جان‌فدایی و خونخواهی را برای انقلاب اسلامی به موضوعی با اهمیت ویژه تبدیل کرد.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی افزود: خونخواهی خون رهبر شهیدمان و نوع عملی که دشمن و آمریکا برای تغییر نظام اسلامی و از بین بردن ارزش‌های نظام انجام داده‌اند، موجب شد مردم ندای جان‌فدا شدن برای آرمان‌ها را سر دهند و بیش از ۱۰۰ روز در میدان‌ها باشند. این جان‌فدایی و این خونخواهیِ خون امام شهید در شعار امسال تجلی دارد و این افق بالاتری از "ایران، حسین تا ابد پیروز است" را به نمایش گذاشته است.

پای ارزش‌های حسینی تا پای جان

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی درباره مهم‌ترین پیام شعار امسال برای جامعه هیئت‌های مذهبی تأکید کرد: مهم‌ترین پیام شعار امسال این است که ما با توسل به دستگاه امام حسین(ع) و با الگو گرفتن از امام حسین(ع)، خونخواه خون رهبر شهیدمان هستیم؛ رهبری که دنباله‌رو مکتب اباعبدالله بوده و خودش سفره‌دار هیئت‌های مذهبی و سرسلسله هیئتی‌های کشور بوده است.

او ادامه داد: ما خونخواه او هستیم و با درس گرفتن از مکتب اباعبدالله، جان‌فدای ارزش‌های این انقلاب هستیم. در شعار امسال، موضوع جان‌فدایی بسیار مهم است؛ اینکه ما پای ارزش‌های حسینی و پای ارزش‌های انقلابی تا پای جانمان، ان‌شاءالله ایستاده‌ایم.

انسجامی که تا دورترین روستاها امتداد می‌یابد

باباخانی در تشریح دستاوردهای سال‌های گذشته استفاده از شعارهای مشترک نیز گفت: این شعار مشترک یک انسجامی را به وجود می‌آورد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که شعارهای مشترک فراتر از یک عبارت تبلیغی عمل می‌کنند و می‌توانند خط محتوایی محرم را از هیئت‌های بزرگ تا دورترین روستاهای کشور امتداد دهند؛ مسیری که در نهایت به تقویت همدلی و انسجام میان خیمه‌های حسینی منجر خواهد شد.