مازندران زیر خیمه حسین (ع)؛ دیار علویان آماده محرم می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محرم الحرام از راه می رسد و مازندران استانی که در ماه های گذشته، حدود یکصد شب را با حضور در میدان ها و خیابان ها به نام خونخواهی امام شهید و جانفدایی برای ایران به صبح رسانده، اینک خود را برای خلق حماسه های تازه عاشورایی آماده می کند.

مازندران همواره خود را زیر سایه خیمه سیدالشهدا دیده است و این پیوند، تنها به ایام محرم خلاصه نمی شود، بلکه در تمام روزهای سال، در دل هیئت های مذهبی و میان مردمی جاری است که عزاداری برای اباعبدالله را عبادتی برای حفظ دین و میهن دوستی می دانند.

تجربه تاریخی نشان داده که این دیار، با تلفیق برنامه های خیابانی، اجتماعات بزرگ مردمی و موکب های طبیعی، توانسته پیام عاشورا را به زبان روز جامعه ترجمه کند،ذزبانی که در آن، عشق به حسین بن علی با غیرت ملی و دفاع از کیان ایران اسلامی گره خورده است.

حاج رضا نصراللهی، مسئول یکی از هیئت های قدیمی ساری می گوید: مردم بی ادعای محله بدون هیچ چشم داشتی، خیمه به پا می کنند و اینجا هر دلی که برای حفظ آبروی نظام و دیانت بیتاب باشد، خودش یک خیمه است.

راه حسین (ع) زنده است

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: ما در این یکصد شب، جوانانی را دیدیم که از سر کار به موکب می آمدند تا مبادا مشکی بر زمین بماند و اینها همان خونخواهان حقیقی هستند که با جانفشانی، راه حسین را زنده نگه می دارند.

او با اشاره به شعار محرم تأکید می کند: هر هیئت یک سنگر است و این سنگرها تا ظهور، برپا خواهد ماند.

امسال نیز همچون سال های گذشته، شعار مشترک هیئت های مذهبی استان، «در خیمه حسینیم، خونخواهی رهبر شهید و جانفدایی ایران» انتخاب شده است، شعاری که در عمل و حضور در صحنه های مختلف معنا پیدا کرده و خط گفتمانی و محتوایی استان را رقم زده است.

همچنین تمام ظرفیت های فرهنگی، تبلیغی و مردمی پای کار آمده اند تا پیام عاشورا به بهترین شکل ممکن به جامعه منتقل شود، برنامه های خیابانی، اجتماعات میدانی و حضور در موکب ها، همه و همه در راستای حفظ و تقویت همان حماسه ای است که محرم و سفر کربلا، به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، اسلام را با آن زنده نگه داشته است.

کار هیئات ترکیبی و چندمحوری است

حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران معتقد است: هیئت های مذهبی در شرایط امروز، دیگر صرفاً یک تشکل مذهبی نیستند و هیئت های مذهبی پایگاه تبلیغ خیابان و مدافع نظام جمهوری اسلامی هستند. هدف، قیام لله و برای رضای باریتعالی است و کار هیئت ها ترکیبی و چندمحوری می باشد.

به باور حجت‌الاسلام شریف تبار، خیمه های سیدالشهدا در ایام محرم رسالتی خطیرتر و حماسی تر از هر زمان دیگر پیدا می کنند.

وی محرم را فرصتی می داند که هیئت ها به سنگرهای مستحکم روایت فتح تبدیل شوند؛ کانون هایی برای جهاد تبیین و تزریق امید و استقامت. از نگاه او، هیئت ها میدانگاه پرورش اراده ها برای مبارزه با طاغوت هستند و تشکل های دینی و مذهبی، قلب تپنده جبهه مقاومت به شمار می روند و این تشکل ها نشان می دهند ایستادگی در برابر کفر نه یک هزینه، که سکوی پرشی به سوی افول مستکبران و تحقق ایران قوی است.

محمدعلی باقری، عضو فعال فرهنگی و رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران، با تأکید بر اینکه هیئت های مذهبی مصداق عینی جهاد تبیین هستند، از آنها به عنوان فرصتی مغتنم برای قیام لله و حرکت مردم در مسیر دفاع از دین و دینداری یاد می کند.

باقری افزود: مداحان، ستایشگران، مبلغان، دست اندرکاران و خادمان، همه آنهایی که به دلیل عشق به اباعبدالله در این شبکه مبارک حضور پیدا کرده اند، می توانند در کنار هم آن رسالت بزرگ را به پیش ببرند، رسالتی که چیزی جز ادامه نهضت سیدالشهدا نیست. همان پیام حقیقی که در سخنرانی های پایانی امام شهید تجلی یافت؛ اینکه ملت ایران، ملت هیهات من الذله است و هرگز تن به سازش نخواهد داد.

آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم می آید، عزم جدی متولیان فرهنگی و دست اندرکاران هیئت های مذهبی برای خلق حماسه ای دیگر است. مازندران امسال نیز با همان شعار همیشگی، با همان عشق دیرینه و با همان حضور کم نظیر مردمی، پای کار آمده تا ثابت کند خیمه حسین همیشه برپاست و خونخواهی و جانفدایی برای آرمان هایش، هیچ گاه متوقف نخواهد شد.

فرهنگ مازندران با عاشورا گره خورده است

مازندران دیاری که فرهنگش با عاشورای حسینی گره خورده و عاشورایش، روزی برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مردمی که شب ها را در میدان ها بیدار می مانند، روزها را با یاد یاران سیدالشهدا به سوگ می نشینند و در این میان، خیابان ها و کوچه ها را به روضه خانه های بزرگ تبدیل می کنند.

روضه خانه هایی که در آنها، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همگی با یک زبان و یک شعار، فریاد می زنند: در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفدایی.

با فرارسیدن ماه محرم، موکب های طبیعی در نقاط مختلف استان برپا می شوند. موکب هایی که نه فقط محلی برای پذیرایی، که سنگری برای تبیین و روشنگری هستند. در این موکب ها، مداحان با نوایشان، مبلغان با سخنانشان و خادمان با اخلاصشان، همگی در یک مسیر حرکت می کنند؛ مسیری که به احیای امر اهل بیت و ترویج فرهنگ عاشورا ختم می شود.

مازندران امسال نیز با همان شور و شعف سال های گذشته، با همان اخلاص و ارادتی که ریشه در باورهای عمیق مذهبی اش دارد، پای در رکاب حسین بن علی خواهد گذاشت. از تنکابن تا گلوگاه، از نوشهر تا ساری، از آمل تا بابل، همه شهرها و روستاها، یک صدا و یک دل، زیر یک پرچم گرد هم می آیند؛ پرچمی که بر آن نوشته شده: در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفدایی.

حماسه امسال، روایتی دیگر از همان دلدادگی دیرینه است، دلدادگی به امام حسین (ع) که گفت اگر دین جدم محمد (ص)؛ را جز با کشته شدن من نمی توان یاری کرد، پس ای شمشیرها مرا دریابید و امروز، مازندران، درست در همان مسیر، فریاد می زند: «لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی» و این فریاد تا همیشه تاریخ، در خیابان ها و میدان های این دیار، طنین انداز خواهد بود.