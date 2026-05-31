۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

صدور ۱۱۰۰ برگ سند روستایی در یزد

یزد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور بیش از ۱۱۰۰ برگ سند مالکیت کاداستری برای اراضی و املاک روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سنددار شدن املاک روستایی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تثبیت مالکیت، پیشگیری از اختلافات و افزایش امنیت حقوقی شهروندان است.

وی با قدردانی از همکاری مؤثر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: در سال گذشته بیش از ۷ هزار سند مالکیت برای املاک و اراضی روستایی استان صادر شد و یزد برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر کشور در این زمینه شده است.

اقبال خاطرنشان کرد: با وجود تغییرات ایجاد شده در فرآیند صدور اسناد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، برنامه‌ریزی لازم برای صدور حداقل ۷ هزار سند روستایی در سال جاری انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین بیان کرد: تا هفته قوه قضائیه، تعداد ۲ هزار برگ سند مالکیت روستایی صادر و به مردم روستاهای استان تحویل خواهد شد.

کد مطلب 6845854

