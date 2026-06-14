به گزارش خبرنگار مهر، ناصر روحانی عصر یکشنبه در جشنواره شکرانه برداشت گندم در یاسوج اظهار کرد: کشاورزی تنها یک شغل نیست، بلکه ستون معیشت، هویت و امنیت غذایی مردم این سرزمین به شمار می‌رود.

وی افزود: کشاورزان و تولیدکنندگان استان با وجود همه محدودیت‌ها، کمبودها و دشواری‌ها همواره ثابت کرده‌اند که اهل تلاش، صبر، تولید و امید هستند، اما در کنار بیان افتخارات این بخش، لازم است بخشی از دغدغه‌های جامعه کشاورزی نیز مطرح شود.

نماینده کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات فعالان حوزه دام و طیور گفت: افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت نهاده‌ها، دشواری تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای انرژی، دارو، واکسن و حمل‌ونقل فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که باید با برنامه‌ریزی دقیق فعالیت کند، گاهی به دلیل بی‌ثباتی هزینه‌ها و شرایط بازار، با نگرانی نسبت به ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود.

روحانی با بیان اینکه بخش زراعت و باغبانی نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، تصریح کرد: تأخیر در تخصیص کود و سوخت در فصل‌های حساس کشت و برداشت، نبود دسترسی به‌موقع به نهاده‌ها و همچنین مشخص نبودن یا دیر اعلام شدن قیمت تضمینی برخی محصولات، انگیزه کشاورزان برای توسعه کشت و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی افزود: کشاورز زمانی که از قیمت خرید محصول خود اطلاع نداشته باشد، به طور طبیعی در تصمیم‌گیری برای کشت سال آینده با تردید مواجه خواهد شد.

نماینده کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد یکی از نیازهای جدی بخش کشاورزی استان را توسعه مکانیزاسیون دانست و گفت: بسیاری از بهره‌برداران برای تأمین ماشین‌آلات، ادوات نوین و تجهیزات مورد نیاز با محدودیت‌های مالی و اداری مواجه هستند.

وی تأکید کرد: در صورت ارائه تسهیلات مناسب، کم‌بهره و به‌موقع به تولیدکنندگان، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، راندمان افزایش یافته و کشاورزی استان به سمت علمی‌تر و اقتصادی‌تر شدن حرکت خواهد کرد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت‌های مسئولان بخش کشاورزی استان قدردانی کرد و گفت: از تلاش‌های دکتر فرازی که با نگاه تخصصی و رویکردی جهادی زمینه پیشرفت بسیاری از برنامه‌های بخش کشاورزی را فراهم کرده و موجب افزایش راندمان تولید و درخشش کشاورزان استان در سطح ملی شده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی همچنین از خدمات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دنا قدردانی کرد و افزود: انتقال دانش و تجربیات نوین به کشاورزان و همراهی مستمر کارشناسان و مدیران این حوزه نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های تولیدی داشته است.

نماینده کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی، حمایت و برنامه‌ریزی مؤثر، شاهد رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی و شکوفایی ظرفیت‌های ارزشمند کهگیلویه و بویراحمد باشیم.