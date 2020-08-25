خبرگزاری مهر، گروه استانها- پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تنوع آب و هوایی یکی از استانهای مهم در تولید محصولات کشاورزی است و با داشتن ۱۰ درصد آبهای روان کشور، سالانه ۸۰۰ هزار تن انواع محصول کشاورزی در ۲۷۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این استان تولید میشود.
اما کشتهای گلخانهای میتواند در این میان نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش هزینهها داشته باشد که البته این مهم هنوز در کهگیلویه و بویراحمد محقق نشده است.
اگر چه تلاشها و اقداماتی طی سالیان گذشته برای توسعه کشت گلخانهای شکل گرفت و تا حدودی نیز شاهد ایجاد گلخانه در مناطق مختلف بودیم اما بررسی میدانی نشان میدهد از بسیاری از این گلخانهها تنها چارچوب فلزی آن باقی مانده و عملاً تعطیل شدهاند.
شکست برخی طرحهای کشت گلخانهای
یک کارشناس ارشد کشاورزی یکی از دلایل مهم شکست بسیاری از طرحهای گلخانهای را بازار بی ثبات قیمت محصولات کشاورزی و عدم وجود تناسب بین عرضه و تقاضا طی این سالها عنوان کرد.
زینب حسینی گفت: بسیاری با امید به این عرصه پا گذاشتند اما در پیچ و خم مشکلات آن گرفتار شدند و عطای کار را به لقایش بخشیدند.
وی اظهار داشت: برخی از سرمایه گذاران در این بخش حتی به دلیل عدم پرداخت بدهیهای بانکی خود، میلههای زندان را نیز تجربه کردند.
با این حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد میگوید تنها ۲۰ واحد کشت گلخانهای غیر فعال هستند.
الیاس تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۹۰ واحد گلخانه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، گفت: از این تعداد بیش از ۷۰ واحد به مساحت ۳۰ هکتار فعال است.
تاجالدینی کاهش هزینههای تولید، آزاد شدن اراضی کشاورزی، امکان تولید محصول سالم، کاهش ضایعات، گردش مالی دائمی برای تولیدکنندگان در طول سال و اشتغالزایی را از مزایای کشت گلخانهای عنوان کرد.
۵۰ واحد گلخانهای تولید صیفی جات و سبزی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد
وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد با اقلیمی چهارفصل نقش مهمی در تأمین نیازهای ضروری بازار استانهای جنوبی کشور دارد.
تاجالدینی افزود: ۵۰ واحد گلخانهای کشت سبزی و صیفیجات در استان وجود دارد و ۱۰ گلخانه تولید گل شاخه بریده نیز در استان فعال است.
وی اظهار داشت: همچنین ۱۰ گلخانه کشت توتفرنگی نیز در استان فعال است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته پنج هزار تن انواع محصولات گلخانهای در این استان تولید شد، تصریح کرد: نیمی از محصولات تولیدشده در گلخانههای استان به استانهای همجوار صادر میشود و گلهای رز نیز به خارج از کشور صادر میشود.
تاجالدینی افزود: توسعه گلخانههای انفرادی و فعال شدن مجتمعهای گلخانهای در شهرستانها از عمده برنامههای پیشروی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است.
سطح زیر کشت گلخانهای در استان ناچیز است
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یاسوج هنوز سطح زیر کشت گلخانهای در این استان ناچیز و متناسب با ظرفیتها و نیازها نیست.
امیر حسینی فرایندهای پیچیده و زمانبر اخذ مجوز و دریافت تسهیلات بانکی را از موانع ایجاد گلخانههای جدید در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.
حسینی افزود: برای توسعه کشت گلخانهای نخستین قدم اخذ مجوز برای احداث گلخانههای جدید است که حداقل سه تا چهار ماه زمان برای کاغذبازیهای اداری نیاز دارد.
وی سختگیریهای بانکها را یکی دیگر از مشکلات ایجاد گلخانههای جدید ذکر کرد و گفت: با وجودی که در آئین نامه تسهیلات بانکی روستایی و عشایر سند زمینهای کشاورزی برای وثیقه معتبر است اما بانکها تنها املاک مناطق شهری را برای وثیقه پذیرش میکنند
سطح زیر کشت گلخانههای گل رز در کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ هکتار است
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با بیان اینکه تولید در بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور و استان است، گفت: تولید در این بخش در روند توسعه به شکلهای مختلف ایفای نقش میکند.
حشمتالله صمیمی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: استفاده بهینه از عوامل تولید در این بخش در راستای افزایش تولید محصولات کشاورزی اهمیت زیادی دارد.
وی بیان داشت: باید با بالا بردن راندمان تولید در این بخش، اقتصادی بودن تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد که این امر با ایجاد زیرساختهایی همچون گلخانهها میسر میشود.
صمیمی دوست افزود: در راستای تحقق جهش تولید، بهرهگیری از ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بخش کشاورزی بهعنوان یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار در مقاومسازی پایههای اقتصاد ملی، بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: این بخش، نقش مهمی در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزشافزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایهگذاری دارد.
صمیمی دوست مهمترین محصولات تولیدی در گلخانههای استان را گلهای زینتی، سبزیجات و صیفیجات عنوان کرد.
وی تصریح کرد: مهمترین آثار مثبت توسعه گلخانهها در اقتصاد کشور و در بخش کشاورزی صرفهجویی در آب، اشتغالزایی و افزایش امکان کنترل اقلیم است.
در حال حاضر در کشور، هفت هزار هکتار گلخانه و فضای باز گل و گیاه داریم که در این سطح زیر کشت ۱۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند.
در کهگیلویه و بویراحمد نیز سطح زیر کشت گلخانههای گل رز ۱۷ هکتار است.
۲۱ میلیون گل رز شاخه بریده سالانه در استان تولید میشود
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سال جاری شیوع کرونا بر بازار تولید گل رز تأثیر فراوانی داشت، گفت: تقاضا برای این محصول در کشور و در دنیا کاهش داشته است.
زواره آزادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کهگیلویه و بویراحمد رتبه پنج کشور را در تولید گل رز شاخه بریده دارد.
وی با بیان اینکه در این استان سالانه بیش از ۲۱ میلیون شاخه گل رز تولید میشود، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل داشتن آب و هوای مناسب یکی از رویشگاههای اصلی گل رز شاخه بریده در کشور بوده و پایه گل رز هلندی از استان به ۲۳ استان کشور صادر میشود.
کهگیلویه و بویراحمد نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی بازارهای جنوب کشور دارد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در دولت تدبیر و امید میزان تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش چشمگیری داشته است.
حسین کلانتری افزود: این امر با پرداخت تسهیلات مناسب و تشویقی به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش کشاورزی انجام و سبب رونق در این بخش شده است.
وی با بیان اینکه کشت گلخانهای با بهرهوری بالاتر، دورریز و مصرف آب کمتر همراه است، گفت: در استان، گل رز، صیفیجات، سبزیجات و دیگر محصولات کشت میشود که بسیاری از محصولات در بازار دیگر استانها به فروش میرسد.
کلانتری تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی و گلخانه نقش مهمی در تأمین نیازهای ضروری بازار استانهای جنوبی کشور دارد.
کشتهای گلخانهای میتواند راهکاری مناسب برای توسعه و توانمندسازی فعالان، افزایش تولید در سطح زیر کشت، برداشت دائمی محصول در طول سال و استفاده از زمینهای غیرقابل کشت با سیستم هیدروپونیک باشد.
کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز به دلیل تنوع آب و هوایی، خاک مناسب و آبها و رودخانههای بسیار برای کشت محصولات کشاورزی بسیار مستعد بوده و اکنون با توجه به مزایای مهم کشتهای گلخانهای و نقش محصولات کشاورزی در افزایش صادرات غیرنفتی استان، ایجاد گلخانهها در این استان میتواند اقتصاد را شکوفا و تولیدات را در این بخش افزایش دهد.
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