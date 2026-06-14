به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی بر علیه میهن اسلامی مردم توکهور و هشتبندی از توابع شهرستان میناب، حضور فعالی در حمایت از میهن و رزمندگان داشتهاند، با وجود اینکه این بخش به نسبت دیگر بخشهای استان هرمزگان با خط مقدم نبرد با دشمن، فاصله دارد اما بیش از ۱۰۰ شب است که حضور پرشور مردم این منطقه در اجتماعات شبانه ترک نشده است و جمعیت حاضر در اجتماعات بینظیر و بیسابقه در سطح استان هرمزگان است، همچنین مردم این منطقه با اشتیاق فراوانی به جبهههای دفاع از میهن شتافتهاند، به شکلی که تاکنون ۱۱۰۰ نیروی مردمی برای دفاع از میهن به خط مقدم اعزام شده و در جزایر و مناطق عملیاتی دوشادوش رزمندگان اسلام از میهن اسلامی دفاع کردهاند.
در پشتیانی از جنگ نیز مردم توکهور و هشتبندی پیشتاز بودهاند و تاکنون بیش از ۵۰۰ تن انواع صیفی جات توسط کشاورزان به جبهه اهدا شده است، ضمن اینکه بانوان این منطقه نیز با راه اندازی آشپزخانههای مقاومت، آذوقه و خوراکی برای رزمندگان تهیه کردهاند.
مجاهدت بانوان منطقه توکهور و هشتبندی به همین اندازه خلاصه نمیشود، بلکه اهدای ۲۳ گرم طلا به جبهه مقاومت، از دیگر تلاشهای ماندگار بانوان هشتبندی است.
میناب- توکهورهشتبندی یکی از بخشهای شهرستان میناب است، که مردم مبعوث شده در آن حماسههای بینظیری برای ثبت در تاریخ خلق کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی بر علیه میهن اسلامی مردم توکهور و هشتبندی از توابع شهرستان میناب، حضور فعالی در حمایت از میهن و رزمندگان داشتهاند، با وجود اینکه این بخش به نسبت دیگر بخشهای استان هرمزگان با خط مقدم نبرد با دشمن، فاصله دارد اما بیش از ۱۰۰ شب است که حضور پرشور مردم این منطقه در اجتماعات شبانه ترک نشده است و جمعیت حاضر در اجتماعات بینظیر و بیسابقه در سطح استان هرمزگان است، همچنین مردم این منطقه با اشتیاق فراوانی به جبهههای دفاع از میهن شتافتهاند، به شکلی که تاکنون ۱۱۰۰ نیروی مردمی برای دفاع از میهن به خط مقدم اعزام شده و در جزایر و مناطق عملیاتی دوشادوش رزمندگان اسلام از میهن اسلامی دفاع کردهاند.
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