تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت پسماند کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند کشاورزی استان آذربایجان شرقی عصر یکشنبه با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان، ادارات وابسته و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.

رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی پسماندها در بخش کشاورزی گفت: تشکیل این کارگروه گامی در راستای تحقق اهداف قانون مدیریت پسماند و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت پسماندهای کشاورزی است.

فرزانه مشتاقی افزود: کارگروه مدیریت پسماند استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دبیری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فعالیت می‌کند و با توجه به ضرورت بررسی تخصصی موضوع پسماندهای کشاورزی، تشکیل کارگروه تخصصی در این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مدیریت صحیح بقایای گیاهی، ضایعات تولیدات کشاورزی و پسماندهای ناشی از نهاده‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی نیز مؤثر باشد.

مشتاقی با بیان اینکه در این نشست اعضای کارگروه تخصصی معرفی شدند، اظهار کرد: در این جلسه ساختار همکاری میان دستگاه‌های عضو، سیاست‌ها، مأموریت‌ها و وظایف کارگروه در حوزه شناسایی چالش‌ها، تدوین برنامه‌های اجرایی، فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه مدیریت پسماندهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دستیابی به کشاورزی پایدار بدون توجه به مدیریت علمی پسماندها امکان‌پذیر نیست و تحقق این هدف نیازمند تعامل بین‌بخشی، مشارکت بهره‌برداران و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان است.

رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با استمرار جلسات تخصصی و تدوین برنامه‌های عملیاتی، زمینه استقرار نظام کارآمد مدیریت پسماند کشاورزی در استان فراهم شود.