فراخوان نخستین رویداد ملی طراحی پوستر «زمین پاک، شهر پایدار» در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با همکاری انجمن فرهنگی و هنری طراحان گرافیک آذربایجان شرقی، فراخوان نخستین رویداد ملی طراحی پوستر با عنوان «زمین پاک، شهر پایدار» را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر گرافیک برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه محیط زیست منتشر کرد.

این رویداد ملی که در تلاش است با زبان گویای هنر، چالش‌های تولید و مدیریت پسماند را به بوته نقد و بررسی بگذارد، در چهار محور اصلی «مدیریت پسماند (تفکیک از مبدأ، بازیافت و...)»، «محیط زیست شهری (نقش شهروند و آلودگی محیط‌های طبیعی)»، «اقتصاد و مصرف (مصرف مسئولانه و اقتصاد بازیافت)» و «سلامت شهری (هوای پاک و کاهش آلودگی هوا)» برگزار می‌شود.

داوری بین‌المللی در قلب آذربایجان

یکی از ویژگی‌های برجسته این رویداد، حضور هیئت داوری متشکل از چهره‌های شاخص ملی و بین‌المللی است. اساتیدی همچون لِخ مایفسکی، اشتفان بوندی، کریم زینتی، لادن رضایی، بهمن رسولی، ایرج میرزا علیخانی و سجاد اسدی، وظیفه انتخاب آثار برتر را بر عهده دارند که نشان‌دهنده سطح کیفی بالای این فراخوان در سطح کشور است.

جوایز و حمایت‌ها

طبق فراخوان منتشر شده، برای نفرات برتر جوایز نقدی ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است:

جایزه اول: ۸۰ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر

جایزه دوم: ۵۰ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر

جایزه سوم: ۳۰ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر

همچنین آثار منتخب علاوه بر نمایش در نمایشگاه رویداد، در قالب یک کتاب نفیس به چاپ خواهند رسید.

زمان‌بندی و نحوه ارسال آثار

هنرمندان سراسر کشور تا پایان وقت اداری ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را (حداکثر ۳ اثر برای هر شرکت‌کننده) از طریق وب‌سایت رسمی رویداد به نشانی tabrizecocity.irارسال کنند. مطابق جدول زمان‌بندی، اعلام نتایج داوری و آیین اختتامیه و اهدای جوایز در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

این حرکت فرهنگی-آموزشی در کلان‌شهر تبریز، علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، گامی موثر در جهت تحقق شعار «تبریز، بهشت ماندگار» و بهبود کیفیت زندگی شهری از طریق مدیریت هوشمندانه منابع و پسماند محسوب می‌شود.